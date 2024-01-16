房價所得比又破紀錄！1表看全台「購屋痛苦指數」　只剩3縣市合理

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從縣市來看，台北市房價所得比為15.67倍，仍是全台房價最高、人民買房最痛苦的縣市，但較前（2022）年同期減少0.53倍，加上新北市12.92倍、台中市11.74倍，是全台唯三超過11倍的縣市；而六都中房價所得比最低的是桃園市8.09倍，北市、新北與台南都較前年同期略為下降。
至於國住宅價格指數來到133.18新高，內政部指出，去年第三季因全球通膨趨緩，國內景氣對策信號在九月由藍燈轉黃藍燈，景氣略有改善，加上中央銀行當季未再升息，且財政部在八月推出新青安貸款方案，5大銀行新承做房貸利率下降，帶動自住置產需求增加，交易量回穩轉增，促使住宅價格微幅上漲。
房貸負擔率為計算中位數所得家庭購買住宅時，每月支付房貸金額占家戶可支配所得的比率，藉此反映購屋房貸負擔情形。2023年第3季因全國中位數住宅價格從888萬元升至900萬元，但中位數家戶可支配所得也從90.43萬元增加至91.27萬元，加上5大銀行新承做房貸利率降至2.088%，使本季負擔率較上季微增0.16%。
目前全國僅嘉義縣、屏東縣、基隆市三個縣市房貸負擔率低於3成，民眾房貸在合理負擔範圍；其他縣市房貸負擔率則多介於3成至4成間，新北市、台中市都逾5成，台北市高達67%，近7成薪水要繳房貸。
對此，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雖然央行利率連5升，加上平均地權條例修正，房市逐漸轉為健康的自用市場，但房價過去一年仍持續年增表現，反映市場供需狀況可能還是偏緊，今年則需要觀察碳費對於房市影響，另外因選後導致去年延後推案的個案，可能在329檔期推案，可觀察329檔期個案的銷售反應。