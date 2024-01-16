YouTube出手超狠！祭新招「掃蕩廣告攔截器」 抓到網頁直接卡死
影音平台龍頭YouTube先前就曾針對「廣告攔截器」出招制裁，若用戶不移除廣告攔截器，YouTube將強制降速、延遲載入影片速度等，沒想到近期Google再度出招，不少網友抱怨網頁直接被卡死，還有人遇到無法使用全螢幕模式等情形，引起網路一陣熱議。
記者賴禹妡／綜合報導
一名網友在Reddit論壇PO出一段影片，只見畫面中他正在觀看YouTube影片，但只要開啟廣告攔截器，影片讀取的速度不僅立刻變慢，甚至還直接卡住，不過只要關閉廣告攔截器就會恢復正常。
貼文曝光後，也釣出許多網友有相同遭遇，部分YouTube用戶指出，他只要一開啟廣告攔截器，網頁就會直接卡死，不只影片跑不動，連留言都無法顯示，但其他網站卻是瀏覽順暢；還有人表示自己開啟廣告攔截器後，YouTube就無法使用影院、全螢幕等模式。
不只如此，還有另一部分網友稱自己是YouTube Premium會員，但近期使用YouTube也遇到影片載入延遲的情形，而他們使用的瀏覽器包含Chrome、Firefox、Edge、Brave等，因此認為YouTube網頁卡死的災情，並非全是廣告攔截器導致。
事實上，YouTube公關經理克里斯多福（Christopher Lawton）曾表示，如要改善延遲問題，解決方式就是請用戶停止使用廣告攔截器，或是用戶付費訂閱 YouTube Premium。
克里斯多福更表示，YouTube內部檢測廣告攔截器方式會持續改善，使用規避廣告插件的用戶，未來將持續面臨「載入延遲」等相同的問題。