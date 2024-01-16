寧夏夜市辦「科目三」舞蹈比賽！20組名額光速爆滿 網卻無情吐槽
去年一段名為「科目三」的舞蹈從各大影音平台上突然爆紅，絲滑舞步搭配抖音神曲「一笑江湖」成為許多年輕人的最愛，甚至成為中國海底撈員工必學項目，但大量洗版的結果，也讓許多人對「科目三」感到反感。不過近期台北的寧夏夜市就宣布要舉辦「科目三舞蹈競賽」，沒想到20組名額光速爆滿，但同時也引來大批網友無情吐槽。
記者潘毅／綜合報導
寧夏夜市昨（15）日在臉書上發文：「寧夏夜市2024新年活動第一炮～夯～夯~夯～～就是要到寧夏科目三」，預告了2024年的第一個活動，就將在1月25日星期四晚間6點於寧夏夜市的蓬萊國小後門舉辦「科目三舞蹈競賽」。
這項活動只開放20組人報名參加，額滿為止，且不開放現場報名，沒想到不到一天，主辦方迅速宣布「額滿」，目前正逐一聯繫確認出賽，若有再度開放會另行通知。
當天評審團將由學生、夜市協會組成，以人數、舞蹈、造型、吸精度作為評分標準，在人數的部分，可以1至3人，人數增加有分數加成。第一名可獲得巨大悠遊卡和5000元悠遊付儲值金；第二名獲得3000元悠遊付儲值金；第三名則是獲得2000元悠遊付儲值金。若沒有得獎，也是有參加獎200元悠遊付現金回饋券可以領取，另外，前10組報名可再加碼獲得紀念版悠遊卡1張。
活動消息曝光後，報名迅速額滿、熱度極高，但卻也引來不少負評，許多網友吐槽「2024年第一個反感的活動」、「扭傷腳踝怎麼辦」、「平常看影片都覺得煩了，沒想到連逛夜市都要看到科目三」、「這根本負面行銷吧」。