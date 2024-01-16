新北9大重劃區！新店央北上看7字頭最貴　只剩「這1區」還有3字頭

我是廣告 請繼續往下閱讀
永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，央北重劃區北鄰十四張重劃區、南近中央新村，總面積約達39.8公頃，大部分皆做為住宅區使用，開車到達台北市中心約只需10至20分鐘，而捷運十四張站、小碧潭站以及建設中的安坑輕軌，交通選擇多元，且道路規劃完善、環境靜謐宜居，是指標建商的兵家必爭之地，也讓該區成為消費者優先選擇的重劃區之一。
位於新莊區的頭前重劃區近一年房價為56.3萬，較新莊區的均價高出28.7%，也是新莊目前最貴的重劃區。陳金萍表示，目前頭前重劃區開發已大致完成，規劃多以純住宅為主，雖生活機能稍顯不足，但因鄰近副都心、舊市區區域，實際影響不大。
而交通方面也是頭前重劃區的一大優勢，通過台64、65線及國道、高架等，進入北市速度快，大眾運輸則擁有新北產業園區站及幸福站，十分便利。不過陳金萍也提醒，該重劃區東側鄰近工業區，有意購屋的民眾需納入考量。
3字頭房價最親民 洲子洋重劃區交易量冠軍
位於五股區的洲子洋重劃區則以451件的交易量奪下交易量冠軍寶座，同時也以平均單價38.7萬成為最親民的重劃區。陳金萍表示，洲子洋重劃區整體規劃狹長，總計約62公頃，鄰近蘆洲、三重等地，快速道路、高架等交通建設完善，來往北市或是其他區域都很方便。
而洲子洋重劃區所在的五股區過往一直被視為新北市的蛋白區，近一年行政區均價也維持在3字頭，親民的房價吸引了不少首購族以及通勤族，購屋需求穩定，未來加上五泰輕軌帶來的交通利多，房價應該還有補漲空間。
最後，陳金萍也提醒，每個重劃區規劃並不完全相同，消費者購買前除了參考價格、周邊機能外，也需考慮自身需求，挑選適合的區域入住。