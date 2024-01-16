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新北9大重劃區！新店央北上看7字頭最貴　只剩「這1區」還有3字頭

▲新北9大熱門重劃區中，新店央北重劃區以68.4萬元的平均單價位居第一，更高出新店區平均單價46.9%。（圖／永慶不動產提供）
▲新北9大熱門重劃區中，新店央北重劃區以68.4萬元的平均單價位居第一，更高出新店區平均單價46.9%。（圖／永慶不動產提供）

記者徐銘穗/綜合報導

內政部公布最新去（2023）年第3季被稱為「購屋痛苦指數」的房價所得比，新北市12.92倍，僅次台北市15.67倍登全國亞軍。而新北市9大熱門重劃區房價表現如何？據實價登錄資料分析央北重劃區成交均單價68.4萬元／坪，高出所屬新店區平均單價46.9%，而9大重劃區中只剩洲子洋重劃區還有3字頭房價。

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觀察今年1至11月的價量，素有「新北最貴重劃區」之稱的央北重劃區平均單價達68.4萬元，較新店區整體均價高出了46.9%，十分驚人，而頭前重劃區則以28.7%排名第二。

▲新北市9大重劃區2023年1至11月價量與該行政區價差。（圖／永慶不動產提供）
▲新北市9大重劃區2023年1至11月價量與該行政區價差。（圖／永慶不動產提供）
永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，央北重劃區北鄰十四張重劃區、南近中央新村，總面積約達39.8公頃，大部分皆做為住宅區使用，開車到達台北市中心約只需10至20分鐘，而捷運十四張站、小碧潭站以及建設中的安坑輕軌，交通選擇多元，且道路規劃完善、環境靜謐宜居，是指標建商的兵家必爭之地，也讓該區成為消費者優先選擇的重劃區之一。

位於新莊區的頭前重劃區近一年房價為56.3萬，較新莊區的均價高出28.7%，也是新莊目前最貴的重劃區。陳金萍表示，目前頭前重劃區開發已大致完成，規劃多以純住宅為主，雖生活機能稍顯不足，但因鄰近副都心、舊市區區域，實際影響不大。

而交通方面也是頭前重劃區的一大優勢，通過台64、65線及國道、高架等，進入北市速度快，大眾運輸則擁有新北產業園區站及幸福站，十分便利。不過陳金萍也提醒，該重劃區東側鄰近工業區，有意購屋的民眾需納入考量。

▲副都心與頭前重劃區受青睞，使新莊9月住宅交易表現亮眼。（圖／NOWnews資料照片）
▲位於新莊區的頭前重劃區近一年房價為56.3萬，較新莊區的均價高出28.7%，也是新莊目前最貴的重劃區。（圖／NOWnews資料照）
3字頭房價最親民　洲子洋重劃區交易量冠軍

位於五股區的洲子洋重劃區則以451件的交易量奪下交易量冠軍寶座，同時也以平均單價38.7萬成為最親民的重劃區。陳金萍表示，洲子洋重劃區整體規劃狹長，總計約62公頃，鄰近蘆洲、三重等地，快速道路、高架等交通建設完善，來往北市或是其他區域都很方便。

而洲子洋重劃區所在的五股區過往一直被視為新北市的蛋白區，近一年行政區均價也維持在3字頭，親民的房價吸引了不少首購族以及通勤族，購屋需求穩定，未來加上五泰輕軌帶來的交通利多，房價應該還有補漲空間。

最後，陳金萍也提醒，每個重劃區規劃並不完全相同，消費者購買前除了參考價格、周邊機能外，也需考慮自身需求，挑選適合的區域入住。

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