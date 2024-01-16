鄭運鵬兒子和空姐親密照曝光 男網友也瘋德德：讓人眼睛一亮
民進黨鄭運鵬爭取連任桃園立委失利，與老婆史秀玉生的17歲兒子鄭屹德（德德）卻一夜爆紅，長相神似車銀優、BTS V、柏原崇及陳柏霖混合體的德德，人氣海放在政治圈耕耘近30年的父親，前復航空姐黃敬雅近日在粉專分享和德德的合照，連男網友都臣服：「真的好帥...男生看了都眼睛一亮的程度！」
記者楊穎軒／綜合報導
德德日前登上Google、臉書熱門搜尋，黃敬雅一查發現「德德IG」、「德德幾歲」、「德德爸爸」、「鄭運鵬的媳婦」都成為網友好奇的關鍵字，並附上和德德的親密合影，按讚數迅速突破1萬8千，讓大選時幫忙選務的她說：「這個觸及...早知道選前附圖就選德德了...」
貼文一發布，好友及網友留言：「這輩子沒和鄭屹德結婚，我是不會閉眼的」、「看起來好有禮貌的孩子」、「這種好東西居然現在才放」、「妳要被出征了」、「真是太離譜的帥了」、「他的眼睛裡有光」、「準備睡覺時我老公說有德德新照，立刻清醒打開FB」、「根本漫畫走出來的」！
針對愛子受到廣泛關注，鄭運鵬本人傻眼發文：「搜尋引擎可以尊重一下『鄭運鵬』本人嗎？怎麼跑出來都變成隔代遺傳的內容？」
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道