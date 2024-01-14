鄭運鵬神帥兒子IG漲粉50倍、登熱搜！傳經紀人開搶 老爸嚴肅發聲
2024立委選舉昨（13）日結束，民進黨鄭運鵬爭取連任失利，他和老婆史秀玉生的17歲兒子「德德」鋒頭卻蓋過父親，長相神似韓星車銀優、BTS V、柏原崇及陳柏霖的德德，IG一夕漲粉50倍，關鍵字登上Google、臉書熱搜，傳出有經紀人有意簽約，對此，鄭運鵬火速回應：「請大家不要忘了我才是鄭運鵬兒子的爸爸喔！」
記者楊穎軒／綜合報導
鄭運鵬2022年桃園市長敗選後帶德德謝票，當時初亮相，愛子的高顏值造成熱議，這次大選父子倆再合體催票，怎料，鄭運鵬從選前到選後都在回覆兒子的問題，盛傳不只一位經紀人看出德德的明星潛質，搶著簽下他，鄭運鵬今在臉書表示：「請大家不要忘了我才是鄭運鵬兒子的爸爸喔！（為什麼已經入侵娛樂版了啊？明明當天沒有新聞、沒有直播、我沒有穿西裝啊！）」
德德爆紅後，疑似私人IG立刻被搜出，即使沒有任何貼文或照片，粉絲數仍從原本1000多人一夜暴漲到5萬人，遠遠超過父親3萬人，網友在鄭運鵬貼文下留言：「以德服人」、「原來美德贏台灣是這個意思」、「公公請喝茶」、「德德真的太帥了！真的很扯」、「不如先兼職當兒子的經紀人，免得被別人賺走」、「該出道的還是要出道」！
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