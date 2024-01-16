過年吃飯皇帝大！Thai J「泰澎湃」泰式年菜　龍蝦雙層拼盤送紅包

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適逢農曆春節，推薦想換換口味的消費者，嚐試中式年菜以外的新選擇！Thai J首度以泰國宮廷皇室盛宴的規格，打造泰式年菜雙層拼盤，特地從泰國進口直徑高達 60 公分的底層大圓盤，堆疊出頂層豪華主餐霸氣上桌。
選用一斤重的青殼龍蝦象徵龍年祥龍獻瑞，「咖哩滑蛋龍蝦」將厚實龍蝦肉分切成塊、裹粉酥炸後再以咖哩蛋汁大火快炒，飽滿龍蝦口感搭配濃郁滋味好下飯！改良創意菜「泰式炸豬腳」先滷再炸出表皮酥脆的口感，搭配生菜、特製沙拉醬或泰式烤肉醬都很對味；另有吉祥寓意的「香草咖哩炒鱸魚」、「香辣炒鱸魚」可選。
底盤則放滿「青木瓜涼拌、泰式櫛瓜」等爽口開胃前菜，搭配自製鹹香酸辣三味汁的「炙燒鮮魷、酸辣鮮蝦」等海鮮料理；由打拋葉拌炒油脂分布 8:2 的豬腿絞肉，所烹製的正統「打拋豬」；還有平均長 20 公分的「香爆豬肋排」，厚實肉量佐以芫荽籽、花椒調味很涮嘴。以及「炸雞翅、蝶豆花飯、薑黃飯」共10道澎湃菜色。
2024年全新菜色有色澤金黃喜氣的「泰式百花炸蝦」，以生菜包覆肉末、烤糯米的「泰北鮮蝦肉末」，以及「香料咖哩炒鱸魚」、「羅望子椰漿鱸魚」等海味；肉肉控還可鎖定搭配微辣檸檬醬汁的「泰J火山排骨」，可是粉絲敲碗回歸的人氣菜復刻再進化。
向來以台灣少見的泰北料理為主打的 Thai J 泰式料理餐廳，迎來 2024 年的龍年開春，帶來多道富有新年吉慶含義的泰式美味佳餚。外觀色澤金黃喜氣，藉 以花團錦簇為寓意的泰式百花炸蝦/380 元，以食用花點綴酥脆鹹香的酥炸溪 蝦，搭配特調的醬料享用更顯酸甜開胃。同樣以蝦為主要食材的泰北鮮蝦肉末 涼拌/380 元，透過生菜包覆肉末、烤糯米的開胃吃法，展現其清爽。
迎接農曆春節，Thai J泰式料理餐廳分享喜氣，加碼2月1日至2月14日，點購宮廷皇室盛宴系列的泰式年菜雙層大拼盤，找出隱藏在拼盤裡的春節紅包，最高直接送出現金1000元回饋。
而新店裕隆城「TOK盡興食光」則融合亞洲風味與西式餐酒，打造「鴻運龍Stay年菜套餐」，選入餐廳最高人氣的「戰斧豬排佐蜜蘋果」及「避風塘櫛瓜鳳尾蝦」，搭配「鮑魚熬雞湯、蜜桃燻鴨胸沙拉、椰湯佐樹子烤魚、蒲燒鰻魚炊飯、明太子干貝扁麵」等5道新菜，還有巧克力熔岩蛋糕搭配水果茶。供應自2月8日小年夜至2月13日大年初四，提前預訂加贈一瓶日本岩手縣米釀造的「龍吟生干支酒」台灣限定版。
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