上班族久坐不運動！當心身體藏3警訊 醫：2方法改善
上班族長時間的久坐，或是工作上經常固定姿勢，沒有適時的調整姿勢、伸展放鬆，日積月累下，很容易產生身體上的不適，最常見的就是肩頸疲勞、痠痛、胸悶等，但因為工作忙碌，這些症狀已經成為工作日常，民眾往往忽略身體發出的警訊。
生活中心／綜合報導
醫師也在臨床上觀察到，許多的上班族，甚至是SOHO設計師、以及需要長時間專注創作的插畫家等職業，都有肩頸疲勞、痠痛、胸悶等這些常見的身體不適狀況，睿鳴堂中醫診所賴睿昕中醫師就提到，民眾因為久坐以及經常維持固定工作姿勢，或是缺乏伸展與運動等影響，伴隨著常有氣滯、氣結等病兆，久而久之甚至會引發更大的身體危機。
賴睿昕醫師提到，這種工作類型的民眾，通常氣血循環比較差，尤其像是久站、久坐的狀況，會導致下半身血液回流心臟不順暢，整個血液循環變差，連帶就會有腿部靜脈曲張的問題，身體也經常有氣滯、氣結、過度緊繃等狀況。不只是這樣，長期的久站、久坐甚至會引發連鎖效應，嚴重還會影響到個案睡眠、腸胃也跟著出狀況，甚至是免疫系統以及筋膜、痠痛等問題都會一一浮現。
想要改善這些問題，醫師建議可以透過中藥材或是行氣散等傷藥，來達到活血、行氣的效果，像是三七、紅花以及沒藥、陳皮、香附等，甚至還可以透過有添加骨碎補等中藥材的傷藥，來達到補腎的助益。不過賴睿昕醫師也特別提醒，女性如果適逢生理期，則是要注意活血相關的中藥材須經醫師評斷能否使用。
除此之外，醫師也建議，可以透過一些日常的拉筋伸展來幫助改善全身的氣血循環，賴睿昕醫師提到，臨床上也觀察到很多民眾雖然有運動，但是運動後不伸展，會導致肌肉收縮過度，所以提醒大家要記得做些放鬆拉筋，筋骨柔軟才能讓氣血流通、幫助氣血活絡。