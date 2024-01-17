31歲夫妻貸新青安40年！買內壢1500萬預售屋　被酸：繳完都70歲了

我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文引發討論，不少人都恭喜原PO晉身有房一族，有人好奇為何買內壢而不買青埔，驚訝：「內壢都要一坪30幾萬了！」但在地行家一看地點就說：「以現行規劃來看，那個地點不算差，跟遠東集團一起起飛。」
不過，也有網友一見原PO新青安貸款40年，直言：「繳完都快70歲了吧，房子也成40年的老屋了，政府和建商真狠，難怪一堆人躺平了。」但不少人都不認同，指出核貸40年不一定要繳滿40年，有能力可提早還款，甚至中間也可以買賣交易，直言：「10多年後就知道誰會笑了！」
事實上，根據不動產資訊平台資料顯示，去（2023）年第三季國人新購置住宅平均貸款期數，平均已達到305期，約為25.4年，也是統計以來首度超過300期，因時間點就在新青安政策房貸上路之際，推估使用長年期房貸的比例增加，六都中期數最高的是高雄市的348期。
信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，簡略推估若平均房貸期數300期，就可能使用20年期與30年期的比例各半，若平均超過300期，代表使用30年期房貸已經成為市場主流，尤其房價高漲後，民眾只能透過長年期房貸降低購屋負擔，另外，銀行對於30年期房貸也視為正常的房貸條件，並未對於成數與利率訂立差別條件，在銀行也支持狀況下，使用長年期房貸愈來愈為普遍。