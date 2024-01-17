房價所得比又破紀錄！1表看全台「購屋痛苦指數」　只剩3縣市合理

31歲夫妻貸新青安40年！買內壢1500萬預售屋　被酸：繳完都70歲了

▲桃園市31歲夫妻貸新青安40年，在內壢地區買1500萬元3房2廳的預售屋，上Dcard分享，卻被網友酸「繳完都70歲了」。（圖／NOWnews資料照）
▲桃園市31歲夫妻貸新青安40年，在內壢地區買1500萬元3房2廳的預售屋，上Dcard分享，卻被網友酸「繳完都70歲了」。（圖／NOWnews資料照）

記者徐銘穗/綜合報導

桃園市一對31歲夫妻近期在內壢新青安貸款40年，買總價1500多萬元、3房2廳2衛的預售屋，1個月即核貸成功，開心上Dcard分享購屋心得，未料卻被酸「繳完都70歲了，房子也成40年的老屋了」。

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原PO在Dcard上分享表示，夫妻倆月薪不到10萬元、合計年薪約100萬出頭，剛生一女，近期看中內壢莊敬路上預售案，3房2廳2衛格局、總價1500多萬元，光是車位就要185萬元，平均一坪成交價為34.5萬元，夫妻倆使用貸950萬元，自備頭款破600萬元。

貼文引發討論，不少人都恭喜原PO晉身有房一族，有人好奇為何買內壢而不買青埔，驚訝：「內壢都要一坪30幾萬了！」但在地行家一看地點就說：「以現行規劃來看，那個地點不算差，跟遠東集團一起起飛。」

▲內壢環中商圈有部份外籍配偶購屋族群，鎖定低總價物件。（圖／NOWnews資料照片）
▲內壢環中商圈有部份外籍配偶購屋族群，鎖定低總價物件。（圖／NOWnews資料照）
不過，也有網友一見原PO新青安貸款40年，直言：「繳完都快70歲了吧，房子也成40年的老屋了，政府和建商真狠，難怪一堆人躺平了。」但不少人都不認同，指出核貸40年不一定要繳滿40年，有能力可提早還款，甚至中間也可以買賣交易，直言：「10多年後就知道誰會笑了！」

事實上，根據不動產資訊平台資料顯示，去（2023）年第三季國人新購置住宅平均貸款期數，平均已達到305期，約為25.4年，也是統計以來首度超過300期，因時間點就在新青安政策房貸上路之際，推估使用長年期房貸的比例增加，六都中期數最高的是高雄市的348期。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，簡略推估若平均房貸期數300期，就可能使用20年期與30年期的比例各半，若平均超過300期，代表使用30年期房貸已經成為市場主流，尤其房價高漲後，民眾只能透過長年期房貸降低購屋負擔，另外，銀行對於30年期房貸也視為正常的房貸條件，並未對於成數與利率訂立差別條件，在銀行也支持狀況下，使用長年期房貸愈來愈為普遍。

▲近10年第3季新增購置住宅貸款期數。（圖／信義房屋提供）
▲近10年第3季新增購置住宅貸款期數。（圖／信義房屋提供）

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