Hello Kitty麥當勞超萌包裝開箱實拍！10元薯條、冰淇淋隱藏優惠
麥當勞明（17）日即將回歸一年只能吃一次的「金迎招財薯來堡」，2024年新春聯名Hello Kitty打造超萌限定包裝，《NOWnews今日新聞》搶先幫大家開箱實拍，仔細看7款包裝中、其實Hello Kitty有5種不同的小巧思藏在裡面，讓記者來揭秘！看看你是不是真鐵粉。加碼分享2024得來速貴賓卡專屬優惠，加10元多一件小薯條、薯餅或蛋捲冰淇淋。
記者蕭涵云/綜合報導
2024龍年新春麥當勞聯名Hello Kitty一起拜年！超萌限定包裝有金迎招財薯來堡、金迎招財福堡、紅豆派、麥當勞分享盒兩款、中杯冷飲杯及外帶紙袋。除了用上麥當勞招牌紅黃配色，還加入可愛的粉紅色與粉紫色有夠討喜。
這次的包裝很有年節招財納福意象，只見Hello Kitty從堆滿大吉大利、幸運四葉草等象徵喜氣的福運滿堆中，探出頭來賣萌！仔細看，除了Hello Kitty身邊常見的蝴蝶結、四葉幸運草，還搭配了鞭炮、金元寶、銅錢等元素，喜氣洋洋好歡樂。
鐵粉們一定也有發現，不同包裝上的Hello Kitty，可是手拿不一樣的萌萌小物，外帶紙袋上的Hello Kitty抓著招牌紅色蝴蝶結和條紋幸運草；兩款麥當勞分享盒則手持銅錢與格紋蝴蝶結，而且紅色款招財、黃色款納福；唯一桃紅色的中杯冷飲杯，Hello Kitty改成拿銅錢和幸運草。
而金迎招財薯來堡、金迎招財福堡包裝上的Hello Kitty，都抓著金元寶好萌；最特別的莫過於這次也一起回歸的紅豆派，Hello Kitty在貌似滿滿愛心的粉色幸運草背景中，秀出紅豆和蝴蝶結，細膩巧思跟紅豆餡一樣讓人融化。
加碼分享麥當勞2024得來速貴賓卡專屬優惠，即日起至1月31日，只要在麥當勞得來速購買任一餐點，憑截圖畫面可享有專屬優惠3選1，加10元多一件小薯條、薯餅或蛋捲冰淇淋。提醒大家，每車每次僅限使用1次；不含醬包及其他非單獨銷售產品。
另外，肯德基也有5組隱藏優惠代碼開吃划算速食，最好康就是「炸雞+蛋撻+薯條+可樂」只要100元，其他大嗑炸雞或漢堡再搭配副食和飲料，通通花不到150元就能套餐吃超飽，還能一路吃到過年後的3、4月，小資族一篇收藏全優惠。