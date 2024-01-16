肯德基「炸雞+蛋撻+薯條+可樂」才100元！5組隱藏優惠代碼一次吃

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📌優惠代碼「13653」：100元吃「炸雞＋蛋撻＋薯條＋可樂」
即日起至4月30日，使用優惠代碼「13653」，就能吃到「1塊咔啦脆雞＋點心盒F（1顆原味蛋撻＋1份小的香酥脆薯）＋1杯小的百事可樂」，只要100元（原價178元）。
📌優惠代碼「13677」：125元吃「咔啦雞腿堡＋蛋撻＋玉米濃湯或小飲」
即日起至4月30日，使用優惠代碼「13677」，就能吃到「1個咔啦雞腿堡＋1顆原味蛋撻＋1杯玉米濃湯(小)或指定飲品2選1」，只要125元（原價200元）。
📌優惠代碼「13599」：129元吃「紐奧良烤雞腿堡＋玉米＋綠茶」
即日起至3月31日，使用優惠代碼「13599」，就能吃到「1個紐奧良烤雞腿堡＋1支經典玉米＋1杯無糖茉莉綠茶(小)」，只要129元（原價181元）。
📌優惠代碼「13668」：133元吃「咔啦雞腿堡＋炸雞＋可樂」
即日起至3月31日，使用優惠代碼「13668」，就能吃到「1個咔啦雞腿堡＋2顆原味蛋撻＋1杯玉米濃湯(小)或指定飲品2選1」，只要133元（原價245元）。
📌優惠代碼「13676」：149元吃「墨西哥莎莎雞腿捲＋蛋撻 x 2＋玉米濃湯或小飲」
即日起至4月30日，使用優惠代碼「13676」，就能吃到「1塊咔啦脆雞＋1塊咔啦脆雞＋1杯小的百事可樂」，只要149元（原價225元）。
另外，拿坡里炸雞專賣店農曆年前超狂回歸，即日起至1月28日，回歸開賣「8塊炸雞桶買一送一」，原價800元的16塊炸雞，殺半價399元就能入手。雙倍酥脆微辣的「6塊滋滋腿排＋2支酷樂雞腿」，買一送一爽吃16塊炸雞只要花399元，換算下來，一塊炸雞才25元有夠划算！