平價牛排霸主「我家牛排」突復活！老饕抖出真相認了：尷尬的秘密

肯德基「炸雞+蛋撻+薯條+可樂」才100元！5組隱藏優惠代碼一次吃

▲一次整理肯德基5組隱藏優惠代碼，花不到150元就能大嗑炸雞或漢堡再搭配副食和飲料，超狂「炸雞+蛋撻+薯條+可樂」竟然只要100元，速食好康直接吃到過年完3、4月。（圖／記者蕭涵云攝）
▲一次整理肯德基5組隱藏優惠代碼，花不到150元就能大嗑炸雞或漢堡再搭配副食和飲料，超狂「炸雞+蛋撻+薯條+可樂」竟然只要100元，速食好康直接吃到過年完3、4月。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

小資族最愛的速食優惠又來了！《NOWnews今日新聞》幫大家一次整理肯德基5組隱藏優惠代碼，通通花不到150元就能吃到超飽套餐，大嗑炸雞或漢堡再搭配副食和飲料，超狂的「炸雞+蛋撻+薯條+可樂」竟然只要100元，好康直接吃到過年完3、4月。

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這次不只炸雞控、蛋撻鐵粉會開心，連人氣咔啦雞腿堡、墨西哥莎莎雞腿捲、紐奧良烤雞腿堡、薯條和玉米都有好康，一次收下5組隱藏優惠代碼，直接幫忙省荷包到過年後3、4月都適用。

▲肯德基優惠代碼「13653」：100元吃「炸雞＋蛋撻＋薯條＋可樂」。（圖／翻攝自GoodLife 好生活 FB）
▲肯德基優惠代碼「13653」：100元吃「炸雞＋蛋撻＋薯條＋可樂」。（圖／翻攝自GoodLife 好生活 FB）
📌優惠代碼「13653」：100元吃「炸雞＋蛋撻＋薯條＋可樂」
即日起至4月30日，使用優惠代碼「13653」，就能吃到「1塊咔啦脆雞＋點心盒F（1顆原味蛋撻＋1份小的香酥脆薯）＋1杯小的百事可樂」，只要100元（原價178元）。

▲肯德基優惠代碼「13677」：125元吃「咔啦雞腿堡＋蛋撻＋玉米濃湯或小飲」。（圖／翻攝自悠遊卡網站）
▲肯德基優惠代碼「13677」：125元吃「咔啦雞腿堡＋蛋撻＋玉米濃湯或小飲」。（圖／翻攝自悠遊卡網站）
📌優惠代碼「13677」：125元吃「咔啦雞腿堡＋蛋撻＋玉米濃湯或小飲」
即日起至4月30日，使用優惠代碼「13677」，就能吃到「1個咔啦雞腿堡＋1顆原味蛋撻＋1杯玉米濃湯(小)或指定飲品2選1」，只要125元（原價200元）。

▲肯德基優惠代碼「13599」：129元吃「紐奧良烤雞腿堡＋玉米＋綠茶」。（圖／翻攝自GoodLife 好生活 FB）
▲肯德基優惠代碼「13599」：129元吃「紐奧良烤雞腿堡＋玉米＋綠茶」。（圖／翻攝自GoodLife 好生活 FB）
📌優惠代碼「13599」：129元吃「紐奧良烤雞腿堡＋玉米＋綠茶」
即日起至3月31日，使用優惠代碼「13599」，就能吃到「1個紐奧良烤雞腿堡＋1支經典玉米＋1杯無糖茉莉綠茶(小)」，只要129元（原價181元）。

▲肯德基優惠代碼「13668」：133元吃「咔啦雞腿堡＋炸雞＋可樂」。（圖／翻攝自街口支付FB）
▲肯德基優惠代碼「13668」：133元吃「咔啦雞腿堡＋炸雞＋可樂」。（圖／翻攝自街口支付FB）
📌優惠代碼「13668」：133元吃「咔啦雞腿堡＋炸雞＋可樂」
即日起至3月31日，使用優惠代碼「13668」，就能吃到「1個咔啦雞腿堡＋2顆原味蛋撻＋1杯玉米濃湯(小)或指定飲品2選1」，只要133元（原價245元）。

▲肯德基優惠代碼「13676」：149元吃「墨西哥莎莎雞腿捲＋蛋撻 x 2＋玉米濃湯或小飲」。（圖／翻攝自悠遊卡網站）
▲肯德基優惠代碼「13676」：149元吃「墨西哥莎莎雞腿捲＋蛋撻 x 2＋玉米濃湯或小飲」。（圖／翻攝自悠遊卡網站）
📌優惠代碼「13676」：149元吃「墨西哥莎莎雞腿捲＋蛋撻 x 2＋玉米濃湯或小飲」
即日起至4月30日，使用優惠代碼「13676」，就能吃到「1塊咔啦脆雞＋1塊咔啦脆雞＋1杯小的百事可樂」，只要149元（原價225元）。

▲拿坡里「隱藏優惠」！6塊炸雞桶下殺199元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲拿坡里炸雞專賣店回歸開賣「8塊炸雞桶買一送一」。（圖／記者蕭涵云攝）
另外，拿坡里炸雞專賣店農曆年前超狂回歸，即日起至1月28日，回歸開賣「8塊炸雞桶買一送一」，原價800元的16塊炸雞，殺半價399元就能入手。雙倍酥脆微辣的「6塊滋滋腿排＋2支酷樂雞腿」，買一送一爽吃16塊炸雞只要花399元，換算下來，一塊炸雞才25元有夠划算！

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