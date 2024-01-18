過半勞工月薪不到5萬「買不起房的人多嗎」 真相曝！一堆人不信
「台灣無房又買不起房的人多嗎？」一名39歲已買下兩間房的網友表示，身邊不少朋友頭期款不夠、薪水也不多，每月開銷幾乎就把薪水用光，有的租房、有的住婆家，還有人連家中長輩也是租屋族，好奇問買不起房的人有多少。有人認為台灣勞工過半月薪不到5萬元，推測「買不起房的人數應該很可觀」，但事實上，台灣房屋自有率超過8成，比日本6成還高。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在臉書「買房知識家 A你的Q」公開社團發文，好奇詢問「無房又買不起房的人多嗎？」貼文引發討論，有網友直指，「台灣一半以上的勞工月薪不到5萬，最低基本工資將近200萬人」，認為買不起房的人數應該很可觀，也有人認為「有小孩加沒有父母幫忙，難上加難」。
也有人認為，買房要先求有再求好，有計畫就有希望，而買第一間房的年齡，從27歲到48歲買房的都有。有網友刷完留言，感慨說：「大概可以了解，為什麼台灣的房價不容易跌了。看留言就知道台灣人對房子的渴望有多強烈！」
事實上，依主計總處家庭收支調查結果顯示，前（2022）年自有住宅比率為84.61%，若包括直系親屬所擁有，則比率為89.89%，每戶平均居住坪數中位數為39坪、每人居住坪數中位數則為13坪。2022台灣平均家庭年所得140萬6998元，平均月收約11.7萬元；平均每戶每月可支配所得約9.2萬元。
而日本總務省統計局的住宅、土地調查結果顯示，2020年日本自有住宅比率為61.2%，平均家庭月收為46萬日幣（約新台幣11.4萬元）。而台灣2020年房屋自有率則是高達84.68%。