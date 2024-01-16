女網紅發性感照「4年賺18億」！Amouranth曬後台數據 酸民開罵了
隨著網路蓬勃發展，網路成為了許多人日常娛樂的主要來源，也讓網紅這職業脫穎而出，業界頂尖者的收入相當可觀。近期美國知名女網紅Amouranth，就曬出自己4年間靠著發「性感照」，就賺進5700萬美金（約新台幣18億），消息曝光也引來大批酸民開嗆，但Amouranth也有話要說。
記者潘毅／綜合報導
Amouranth在1月10日時於個人推特上分享，自己從2020年1月開始經營OnlyFans訂閱制平台，時常在上面發出火辣的性感照，藉此吸引粉絲訂閱，截至今年剛好4年，結果後臺數據顯示，她在該平台上累積收益已經高達5705萬8995美金（約新台幣18億），扣掉OF平台抽成，收益仍高達4565萬美金（約14億新台幣）。
Amouranth高調曬出收入的行為曝光後，也立刻引來大批網友狂酸，痛批她賺「美色橫財」。不過也有許多粉絲表示，自己心甘情願進行訂閱，並不存在強迫付款行為。
隨後Amouranth也在直播中說出警世的一段話：「我永遠不會建議其他女孩創建OnlyFans，這對妳沒有好處，除非妳已經是一個成熟的創作者才有效」，她解釋，自己屬於所有創作者中前 0.01%的特殊情況，若是一般女孩，很可能在販售這種性感照時，影響到自己家人，「他們的媽媽、他們的爸爸，每個人都知道，他們還會因此被解僱」。
事實上過去Amouranth的網紅生涯就充滿爭議，不但直播泳裝台的創始者，還時常做出各種特異的行為，例如販售洗澡水、放屁味道等。但到了2022年時，Amouranth便在鏡頭前控訴，過去都是台裔丈夫逼迫她穿著裸露直播、做出爭議行為賺錢，所幸她已經脫離對方掌握。
📍Amouranth小檔案
本名：Kaitlyn Siragusa
生日：1993 年 12 月 2 日（30歲）德州休士頓出生
活躍年代：2016年至今
粉絲人數：Twitch 634.9萬追隨、YouTube 99.4萬訂閱