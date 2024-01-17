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華航素食餐爆差別待遇！老外吃全套商務餐　陸阿姨慘嗑2小菜+麵包

▲出國時搭飛機通常都會提供飛機餐，正常來說每位乘客都會依照自己的需求獲得餐點。（圖／華航提供）
▲出國時搭飛機通常都會提供飛機餐，正常來說每位乘客都會依照自己的需求獲得餐點。（圖／華航提供）

記者張嘉哲/綜合報導

隨疫情逐漸解封，不少人都選擇出國遊玩，而在出國時搭飛機通常都會提供飛機餐，正常來說每位乘客都會依照自己的需求獲得餐點。不過，最近一位乘客在臉書上爆料，表示自己搭乘華航時，有人訂了素食餐，結果發餐的時候發現「拿不到」，隨後華航補給其中一個外國人「全套商務餐」，而一旁的中國阿姨則就不同了，空姐只給她只吃2個小菜+1個麵包，讓乘客非常傻眼。

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一名乘客日前在臉書上表示「我真的不敢相信親眼目睹這一切，表示自己搭乘華航班機從台北飛北京，華航不知道後台出了什麼問題，一堆人事先訂素食餐，等到發餐的時候才發現不到，坐在我前面的老外反應這問題後，空姐A就表示會去想辦法，而我旁邊的中國阿姨也說自己也是訂素食餐，結果空姐B直接跟她說『您就吃這2個小菜然後我多給你1個麵包好嗎？』阿姨當然只能說好.....」。

▲搭中華航空經濟艙也吃得到米其林三星，經濟艙可提供頤宮主廚精選蔥薑滑雞煲飯。（圖／華航提供）
▲乘客爆料日前搭華航班機時，遇到素食餐不足的問題，結果老外跟中國阿姨的待遇卻有所不同。（圖／華航提供）
隨後沒過多久，空姐A就端著精美的商務艙素食餐給前面那老外，「這不是差別待遇，什麼才是差別待遇？」該名乘客相當傻眼用手機打字給空姐A看「請問我可以了解一下，為什麼一樣都是沒拿到素食餐，前面的老外乘客跟旁邊的阿姨所拿到的東西不一樣呢？」空姐A則不斷跳針的說「沒有啦，今天餐不夠，我自己的餐都捐出來了」乘客也回應「我真的不希望你們有如此離譜的差別待遇。」

後來座艙長也跑來，請阿姨出示自己的訂票，結果上面清清楚楚寫著「西餐-奶蛋素」，沒想到座艙長的說法卻是「旅行社那邊沒處理好，下次請阿姨搭機前一定要致電華航辦公室再次確認」同時教育了阿姨一番宛如是阿姨的錯」讓該乘客更傻眼「人家票上清清楚楚寫得就是訂了素食餐，結果系統出問題要消費者以後自己負責任？我真是大開眼界」。

▲華航在此次旅展推出一系列機票優惠，包括香港4088元起、清邁5820元起、沖繩5820元起、熊本6800元起。（圖／華航提供）
▲有乘客爆料華航飛機素食餐不足，結果老外吃到全套商務餐，中國阿姨則只有2道小菜+麵包。（圖／華航提供）
「阿姨也是很客氣的一直說沒關係，但我本人真的吞不下這爛氣，更不要說有差別待遇的事情發生」該名乘客說「然後準備下降前空姐B又來教育了阿姨一次，一模一樣的說詞，下機前我也再次跟老外確認他是否拿到了一個完整的商務艙素食餐，他說是的，以後我真的不會再搭華航了，這些人真的讓我覺得很噁心」。

貼文曝光後，不少網友紛紛回應「身為華航愛好者，看到你這說法我也會生氣耶！認同你的不怕麻煩！」、「你太棒了！願意為阿姨爭取權利！這一定要給交代的」、「這個行徑真的糟糕透頂，內部真的要檢討」而對於乘客的爆料，《NOWnews》記者也實際詢問華航，華航僅表示正在了解中，尚無進一步回應。

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