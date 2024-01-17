華航素食餐爆差別待遇！老外吃全套商務餐　陸阿姨慘嗑2小菜+麵包

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隨後沒過多久，空姐A就端著精美的商務艙素食餐給前面那老外，「這不是差別待遇，什麼才是差別待遇？」該名乘客相當傻眼用手機打字給空姐A看「請問我可以了解一下，為什麼一樣都是沒拿到素食餐，前面的老外乘客跟旁邊的阿姨所拿到的東西不一樣呢？」空姐A則不斷跳針的說「沒有啦，今天餐不夠，我自己的餐都捐出來了」乘客也回應「我真的不希望你們有如此離譜的差別待遇。」
後來座艙長也跑來，請阿姨出示自己的訂票，結果上面清清楚楚寫著「西餐-奶蛋素」，沒想到座艙長的說法卻是「旅行社那邊沒處理好，下次請阿姨搭機前一定要致電華航辦公室再次確認」同時教育了阿姨一番宛如是阿姨的錯」讓該乘客更傻眼「人家票上清清楚楚寫得就是訂了素食餐，結果系統出問題要消費者以後自己負責任？我真是大開眼界」。
「阿姨也是很客氣的一直說沒關係，但我本人真的吞不下這爛氣，更不要說有差別待遇的事情發生」該名乘客說「然後準備下降前空姐B又來教育了阿姨一次，一模一樣的說詞，下機前我也再次跟老外確認他是否拿到了一個完整的商務艙素食餐，他說是的，以後我真的不會再搭華航了，這些人真的讓我覺得很噁心」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「身為華航愛好者，看到你這說法我也會生氣耶！認同你的不怕麻煩！」、「你太棒了！願意為阿姨爭取權利！這一定要給交代的」、「這個行徑真的糟糕透頂，內部真的要檢討」而對於乘客的爆料，《NOWnews》記者也實際詢問華航，華航僅表示正在了解中，尚無進一步回應。