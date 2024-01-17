刮刮樂「等到過年才買太晚」！內行買法中大獎率飆升：已爽中10萬

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然而這些刮刮樂才剛上市，不少人就迫不及待開刮，而昨天在臉書社團「我愛刮刮樂！刮卡做公益」就已經瘋傳數張中獎的刮刮樂，有人花2000元購買「2000萬超級紅包」就刮到5000元、10000元等獎項；另外則是有人花200元購買「金龍報喜」這款刮刮樂，直接刮中頭獎10萬元。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「太誇張！才剛上市就中頭獎」、「天啊恭喜！一下就中10萬了」而在多處留言都有內行人表示「刮刮樂過年在買都已經太晚了，雖然表定中獎率落在那，但到過年前大獎很多都默默被刮走了」、「剛發行買中大獎機率一定是最高的，等過年才買很多大獎都被中光了，所以我都剛發行就買，過年反而拼大樂透加碼一百萬紅包，就中過一次」。
而《NOWnews》記者也實際到台彩官網查詢這款「金龍報喜」的獎金結構，其中獎率50.34%，也就是平均每兩張就會有一張中獎，然而在頭獎10萬的部分，一共有600張；1萬塊則是有500張；其他都是5000元以下的獎項，一共佔比400多萬張。
不過隨著現在發行開賣，撇除2000萬超級紅包個位數的獎項以外，台彩也不會公佈某款刮刮樂大獎還剩多少，但有在看刮刮樂社團的老司機們，就會發現很多大獎早就在過年前都被刮走，實際上在過年的時候，刮刮樂大獎數量也少了許多，不過也有人認為刮刮樂就是消遣、過年一個氣氛，不在意是否有中大獎，就見仁見智囉！