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刮刮樂「等到過年才買太晚」！內行買法中大獎率飆升：已爽中10萬

▲每年到了接近過年的時候，台彩都會推出多款新年刮刮樂，包括搶手的2000萬超級紅包。（圖/記者張嘉哲攝）
▲每年到了接近過年的時候，台彩都會推出多款新年刮刮樂，包括搶手的2000萬超級紅包。（圖/記者張嘉哲攝）

記者張嘉哲/綜合報導

每年到了接近過年的時候，台彩都會推出多款新年刮刮樂，包括搶手的2000萬超級紅包，或者許多關於當年生肖年的刮刮樂，尤其在過年的時候，不少人都會買幾張來試試看手氣。不過就有網友已經在過年前就搶先開刮！結果已經爽中10萬元的頭獎，讓不少內行人透露「新款的等到過年獎項都被中光了！真的要一開始就買，中大獎機會更高」。

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近日台彩一口氣推出5款新品，總獎項超過2347個，總獎金超過199億元，雙雙都是歷年單次發行的最高，顯見每年刮刮樂彩金都是加碼再加碼，這次推出的刮刮樂包括經典的「2000萬超級紅包」以及生肖龍年的「金龍報喜」與「攏好運」、「金龍獎」以及「金龍報喜」等5款。

▲台灣彩券公司日前揭曉新春限定刮刮樂新品，其中「2000萬超級紅包」頭獎2000萬元共有8個，二獎「200萬元加賓士休旅車」有10個。（圖／記者顏真真攝）
▲台灣彩券公司日前揭曉新春限定刮刮樂新品，其中「2000萬超級紅包」頭獎2000萬元共有8個，二獎「200萬元加賓士休旅車」有10個。（圖／記者顏真真攝）
然而這些刮刮樂才剛上市，不少人就迫不及待開刮，而昨天在臉書社團「我愛刮刮樂！刮卡做公益」就已經瘋傳數張中獎的刮刮樂，有人花2000元購買「2000萬超級紅包」就刮到5000元、10000元等獎項；另外則是有人花200元購買「金龍報喜」這款刮刮樂，直接刮中頭獎10萬元。

貼文曝光後，不少網友紛紛回應「太誇張！才剛上市就中頭獎」、「天啊恭喜！一下就中10萬了」而在多處留言都有內行人表示「刮刮樂過年在買都已經太晚了，雖然表定中獎率落在那，但到過年前大獎很多都默默被刮走了」、「剛發行買中大獎機率一定是最高的，等過年才買很多大獎都被中光了，所以我都剛發行就買，過年反而拼大樂透加碼一百萬紅包，就中過一次」。

▲已經有民眾開始購買最新款新春刮刮樂，對中幸運號碼12號爽中10萬元頭獎。（圖/我愛刮刮樂刮刮卡做公益）
▲已經有民眾開始購買最新款新春刮刮樂，對中幸運號碼12號爽中10萬元頭獎。（圖/我愛刮刮樂刮刮卡做公益）
而《NOWnews》記者也實際到台彩官網查詢這款「金龍報喜」的獎金結構其中獎率50.34%，也就是平均每兩張就會有一張中獎，然而在頭獎10萬的部分，一共有600張；1萬塊則是有500張；其他都是5000元以下的獎項，一共佔比400多萬張。

不過隨著現在發行開賣，撇除2000萬超級紅包個位數的獎項以外，台彩也不會公佈某款刮刮樂大獎還剩多少，但有在看刮刮樂社團的老司機們，就會發現很多大獎早就在過年前都被刮走，實際上在過年的時候，刮刮樂大獎數量也少了許多，不過也有人認為刮刮樂就是消遣、過年一個氣氛，不在意是否有中大獎，就見仁見智囉！

▲已經有網友搶先在過年前開刮「2000萬超級紅包」，幸運全壘打中獎5000元。（圖/我愛刮刮樂刮刮卡做公益）
▲已經有網友搶先在過年前開刮「2000萬超級紅包」，幸運全壘打中獎5000元。（圖/我愛刮刮樂刮刮卡做公益）

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