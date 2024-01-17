漢堡王買一送一！今加碼免費送「5吋大華堡」 優惠代碼一次整理
漢堡王今（17）日華堡日，買套餐輸入「LOVEBK」優惠代碼，免費送吃「五吋大漢堡：華堡」！今年第一波華堡日好康活動，可不是過去的小華堡而已，重磅回歸免費送「大華堡」；搭配隱藏優惠玉米濃湯「買一送一」、冬季優惠券「買一送一」，相信門市又要發爐了，鐵粉還不手刀衝一波。
記者蕭涵云/綜合報導
漢堡王1月17日重磅華堡日，買指定華堡系列套餐，免費送「五吋大華堡」！一日限定上午10點半至各店打烊前30分鐘，於門市現場購買，出示漢堡王華堡日Facebook貼文或Line推播；或在官網訂購輸入優惠代碼「LOVEBK」，並購買指定華堡系列套餐，也可享「五吋華堡」乙顆。提醒大家，機場、兒童樂園、台積P1、台中美光、南科台積除外。
記得搭配還在使用期限的冬季優惠券一起爽吃12款「買一送一」；以及最新隱藏優惠小杯玉米濃湯「買一送一」，點套餐也可免費把飲品換成小杯玉米濃湯，一次把划算好康吃起來。
另外，麥當勞回歸「金迎招財薯來堡」，2024超萌聯名Hello Kitty限定包裝！Hello Kitty會在金迎招財薯來堡、金迎招財福堡、紅豆派、麥當勞分享盒兩款、中杯冷飲杯及外帶紙袋上可愛拜年。其中新春限定的「金迎招財分享盒」，還可享加購指定飲品「買一送一」優惠；以及歡樂送限定的「金迎招財全家餐」，爽吃麥克雞塊。