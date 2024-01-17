爆飛機餐老外、陸阿姨差別待遇！華航還原真相　爆料乘客心聲曝光

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隨後連座艙長也跑來關切，請阿姨出示自己的訂票，結果上面清清楚楚寫著「西餐-奶蛋素」，沒想到座艙長的說法卻是「旅行社那邊沒處理好，下次請阿姨搭機前一定要致電華航辦公室再次確認」同時教育了阿姨一番宛如是阿姨的錯，讓該名乘客認為「人家票上清清楚楚寫得就是訂了素食餐，結果系統出問題要消費者以後自己負責任？我真是大開眼界」。
對此爭議，華航出面回應表示，對於網路流傳素食餐服務的議題，本公司非常重視，已在第一時間進行了解，感謝大家對此議題的關注。該航班共有6位預訂特別餐的旅客，在機上皆有依預選餐點提供旅客，此航班在系統未顯示特別餐預訂的兩位旅客，空服員依兩位旅客的需求，以商務艙的麵條、青菜、沙拉、麵包等有限資源運用，提供旅客能接受的餐點，盡力滿足旅客，並無差別待遇。
華航解釋，經查證，兩位旅客在訂位系統確實未顯示預訂特別餐，女性旅客的旅行社在第一次訂位時有預訂特別餐，但因旅行社未在期限內完成開票，必須重新訂位，旅行社第二次再訂位及完成開票，則未預訂特別餐，本公司系統也顯示無特別餐，應是旅行社將第一次訂位的行程單提供旅客而造成誤會。
「因旅行社未成功預訂，座艙長特別詢問旅客可協助代訂回程特別餐，因旅客還未確認回程日期，座艙長提醒旅客再跟旅行社確認預訂，或可聯絡本公司確認」華航提到，另一位外籍男性旅客則係他航因航班異常臨時簽轉，他航未即時提供旅客特別餐資訊，所以在本公司系統確實未顯示預訂特別餐。華航提醒，針對嬰幼兒或宗教飲食禁忌等特別餐需求，旅客須於班機起飛前24小時完成特別餐預訂，以利事先準備餐點上機。
而爆料乘客在發文之後，在論壇被質疑「登機證根本不會有中文字註明餐點，阿姨拿的是行程單」等等，爆料乘客也發表心聲表示「其實撇開高不高卡、種族不種族，我應該最不爽的是一個人被好好對待解決問題，另一個卻被粗糙的搪塞甚至把責任推到一個老人家身上，這才是我最在乎的點」。
「從頭到尾座艙長跟空服都沒關心阿姨吃得夠不夠，一直抓著要盤查她的票務是不是有訂到餐，只要是她沒訂到就不是我們華航的問題，對比之下，另個外國人就很順暢快速的獲得協助，同時目睹這一切的我覺得很不對，所以才會這個文章」。