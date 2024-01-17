90%大學生寒假想賺錢！男女「夢幻打工」榜單曝光　最想變成網紅

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yes123的「龍年寒假打工計畫調查」還發現，如果以「性別」交叉分析，計畫寒假打工的比例：「男學生」為88.4%；「女學生」為84.9%；若以「學校體系」交叉分析，有寒假工讀意願比例：「國立院校」為81.2%；「私立院校」為89.7%。
而在這些寒假打工族的心中，「夢幻工讀職缺」又會有哪些呢？在可複選狀況下，「男大學生」部份的前五名，主要依序為：「YouTuber」(35.2%)、「粉專小編」(33.1%)、「遊戲實況主」(29.6%)，以及「家教」(27.4%)、「超商店員」(25.2%)。
「女大學生」夢幻工讀缺的前五名，主要依序是：「粉專小編」(36.9%)、「拍照、廣告女模」(34.9%)、「展場SG、PG」(31.2%)，以及「家教」(28.8%)、「遊戲實況主」(26.7%)。「YouTuber」(24.7%)則位居第六。調查中的職業多數也與網路、社群經營脫不了關係，顯見對於時下年輕人來說，貼近網路的網紅、YouTuber等職業誘因最高。
yes123求職網的發言人楊宗斌也對此發表看法，他建議大學生在選擇工讀時，應考慮更廣泛的經濟和職涯規劃，例如找與所學科系相關的工讀或者發展社群經營能力，如參與YouTuber、小編、直播主持等工作，以增進求職競爭力。