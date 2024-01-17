科目三快落伍了！陸海底撈祭「吸客新招」 網一致給好評：更實際
海底撈店員技能再+1！繼去年爆紅的科目三舞蹈之後，近期中國大陸海底撈再度祭出「吸客新招」，讓顧客用完餐後可以在現場「DIY地毯」，直接飲食育樂一把抓，而這項服務推出後，更是獲得網友一致好評「比看科目三好多了」。
記者潘毅／綜合報導
綜合陸媒報導，近期有大陸網友在杭州一間海底撈門市中，目睹了現場製作地毯的新服務項目「毛線小屋」，依製作成品大小價格分別收費，但最便宜只需要39人民幣（約新台幣170元），憑用餐證明再打5折。
影片中的海底撈「毛線小屋」，未使用時機器上能看到海底撈的投影燈光，而身穿海底撈的店員，細心在一旁指導顧客織地毯的訣竅，後方還擺放各種顏色的毛線，供顧客自行照圖案搭配。
這項服務一推出後也再度引爆熱議，該門市員工也透露，「毛線小屋是近期才剛推出的活動，每天都有超過10組顧客參加，由於手作時間長達2小時，已算是天天滿場的狀態，現場排隊抽號碼牌，也無法保證一定能體驗到手作課程。
而不少網友透過影片看完後，也紛紛大讚「這個比看店員跳科目三實際多了，還能拿地毯回家」、「這個體驗價格比外面便宜，有吃飯還打折，難怪大家搶著做」、「海底撈的業務範圍好寬」、「海底撈還是厲害！前段時間科目三，現在又開始打毛線了」。