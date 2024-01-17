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全家福袋漲價大雪恥！她拆開「中9獎仍爽翻」　行家愣住：回本9倍

▲全家福袋在日前正式開賣，不過一開始開賣時評價不太好，被網友抓包「驚喜小禮」是出清品，不過最近靠「抽獎券」獎項雪恥成功。（圖/7-11全家新品共享區）
▲全家福袋在日前正式開賣，不過一開始開賣時評價不太好，被網友抓包「驚喜小禮」是出清品，不過最近靠「抽獎券」獎項雪恥成功。（圖/7-11全家新品共享區）

記者張嘉哲/綜合報導

每年到了新年的時候，台灣四大超商都會推出福袋，抽出許多大獎來回饋給顧客，其中福袋的內容物往往都會造成討論，今年7-11一如往常跟眾多IP聯名推出袋子、收納籃、行李箱等，都被讚實用。而全家福袋則是同樣推出生肖福袋，而且今年還漲價49元，一袋變成249元，但開賣之後卻負評連連，被抓包是在清庫存。然而，就有網友分享自己去購買全家福袋時，卻意外中了福袋的9獎，雖然是靠後面的獎項，但是其獎品讓不少內行人直呼「回本9倍超強運」！

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近日有民眾在臉書社團「全家便利商店/7-11超商新品分享區」貼文指出，買了全家福袋結果中了9獎「七龍珠公仔」，又大又重簡直不敢相信這是9獎！雖然我對七龍珠沒有太多了解，但是拍照給親朋好友看，有人說這個很厲害，249元福袋可以抽到這個，覺得自己好幸運，總之很謝謝全家，我接下來貪心一點抽個賓士就好！」

▲網友購買全家福袋中9獎結果超開心，獲得七龍珠一番賞最後賞「布羅利公仔」，市值大約2200元起跳。（圖/全家便利商店/7-11新品分享區）
▲網友購買全家福袋中9獎結果超開心，獲得七龍珠一番賞最後賞「布羅利公仔」，市值大約2200元起跳。（圖/全家便利商店/7-11新品分享區）
貼文曝光後，不少網友紛紛驚呼「最開心的應該是全家官方哈哈，終於有人出來沖喜了！雪恥成功！」、「哇靠！是七龍珠最後賞耶，這個市值2200至2500，恭喜你」、「真的運氣爆棚！這隻代理尾賞大概2200元左右」而也有其他人分享自己也是抽到9獎，包含了小型手提箱、七龍珠最後賞神龍公仔、整套珪藻土杯墊等等。

而《NOWnews》記者也前往全家官網查看福袋說明，發現今年販售的龍年福袋中，內容物會包括「一組零食飲料餅乾商品」、「抽獎券乙張」以及「驚喜小禮乙份」，而其實一開始開賣之所以負評如潮，是因為很多人的抽獎券沒中獎，結果驚喜小禮抽到出清的發熱衣、樂天棒球女孩貼紙、POLO衫等等，加上沒中獎的人數量一定多，才造成負評大量湧現。

▲全家基本款福袋相較於去年調漲49元，零食飲料組合共有編號從A至J。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全家福袋裡面包括零食組合包一組、驚喜小禮（這袋抽到扭蛋）、以及抽獎券。（圖／記者鍾怡婷攝）
仔細翻看了整個臉書社團之後，最近越來越多人中了全家福袋的「9獎」，根據官網說明，福袋的「9獎」是「全家專屬獎」，獎品是各種好料，除了像是網友抽到這隻一番賞最後賞的布羅利公仔，市值要價就突破2200元，至少回本9倍之多，甚至有賣到4000元都有；而另外還有人抽到9獎是七龍珠聯名安全帽、咒術迴戰的聯名無線鍵盤滑鼠組合、毛怪聯名地墊等等，其實獎項都非常的不錯，可以說是在近日雪恥成功。

▲不少網友陸續分享全家福袋9獎獎項，包括超可愛馬來貘手提箱、也有同樣是一番賞七龍珠神龍公仔，市值也有2000元起跳。（圖/全家便利商店/7-11新品分享區）
▲不少網友陸續分享全家福袋9獎獎項，包括超可愛馬來貘手提箱、也有同樣是一番賞七龍珠神龍公仔，市值也有2000元起跳。（圖/全家便利商店/7-11新品分享區）
只不過也有網友建議，如果是出清品要放到福袋當「驚喜小禮」的話就免了，明年全家福袋可以改進這一點，畢竟以購買福袋的人視角來說，沒有人想拿到商家的滯銷品。最後《NOWnews》也整理出這次全家福袋的抽獎券中，除了賓士抽獎以外的加碼「貳獎」至「普獎」的獎項給大家參考，還沒購買全家福袋想中獎的民眾，說不定下個幸運兒就是你哦！

🟡貳獎：1萬全盈+PAY儲值金（20組）
🟡參獎：10萬東南旅遊國內外旅遊金（2名）
🟡肆獎：Apple iPhone 15 128G（2名）
🟡伍獎：1萬長汎假期旅遊金（2名）
🟡陸獎：3,333枚LINE WEBTOON回饋型代幣（2名）
🟡柒獎：任天堂主機Nintendo Switch+寶可夢紫遊戲片（1名）
🟡捌獎：任天堂健身環大冒險（4名） 
🟡玖獎：全家獎專屬禮物（38,828名）
🟡普獎：蝦皮購物優惠券

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