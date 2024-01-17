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面試官常問「有沒有面試別公司」！正解超多人答錯：瞬間提高行情

▲不少上班族都準備要年後轉職，而待業中的人也預計在過年後正式重返職場，到時候又要再度面臨面試官的拷問。（示意圖／取自unsplash）
▲不少上班族都準備要年後轉職，而待業中的人也預計在過年後正式重返職場，到時候又要再度面臨面試官的拷問。（示意圖／取自unsplash）

記者張嘉哲/綜合報導

再過不到一個月就要過年，到時候不少上班族都準備要年後轉職，而待業中的人也預計在過年後正式重返職場，到時候又要再度面臨面試官的拷問。然而，求職的時候，通常為了讓錄取率提高，其實不會單一只面試一家公司，甚至會取得多家offer之後，再從中選擇一家適合自己的公司，但在面試時總是會被人資偷問「是否還有面試其他公司？」讓不少人都不知道應不應該誠實回答，因而錯失了錄取機會。

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一名網友在「Dcard」貼文指出，不太知道要怎麼回答面試的問題，像是常常被問到「除了面試我這間公司之外，還有面試其他間嗎？」不懂這一題面試官問出來是想知道什麼，想問應該要怎麼回答才能讓面試官接受？同時又不會讓他覺得非他這家公司不可呢？

▲美國一名人資主管迪爾伯透露，面試時有3個問題相當常見，而求職者被問到一定要說謊。（示意圖，非當事人／取自pexels）
▲面試時總是會遇到人資詢問許多經典考題，其中像是「還有沒有面試其他家公司」的問題，不少人都不知道該不該誠實回答。（示意圖非當事人／取自pexels）
貼文一出，不少網友紛紛回應「還蠻多公司都會問這題的啊，我自己經驗是問的話就是評估到職日期，有些根本隨口問問」、「當然還有其它面試，如果有offer也要講，不要被人看沒有」、「我都說後幾天還有排其他公司的面試，如果因為你有其他面試不錄取的話，這間公司不去也罷」、「老實回答就好，但不用告訴對方是什麼公司，對方追問就回相關產業但不方便透露」。

事實上，過去104人力銀行就也曾經探討過該題，表示面試時常常會遇到很多人資詢問「面試過哪些公司、什麼職務」等等，這時候人資是想透過你的回答，知道你對公司或者職務的偏好，像是你可能偏好大品牌企業、溫馨小公司、或充滿挑戰與朝氣的新創公司等，這都會成為「你是否適合這間公司」的依據。

▲人資主管迪爾伯表示，若求職者傻傻地誠實回答所有問題，即使經歷再優秀，仍有可能被面試官無情刷掉。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自Pexels）
▲當人資詢問「是否還有面試其他家公司」時，其實是為了知道你對公司以及職務的偏好。（示意圖／取自Pexels）
然而如果被問到這種題目應該怎麼回答呢？104人力銀行提到，你可以回答「目前不方便透露是哪些公司，不過一樣也是XX產業的XX職務，也都滿順利的」，如果打算說出公司名的話，建議優先挑選與自己正在面試「公司規模、職務性質相近」的來回答，然後補充「為什麼想來應徵這間公司」，一切據實以答即可。

而如果被人資繼續問「順利嗎？有無拿到offer」時，這時候就是「人資在評估你的搶手程度，以及錄取你之後你成功報到的機率有多高」，這問題同時也表示人資對你有興趣。104人力銀行指出，這時候你可以適時回應「我有offer，或是其他公司已經二面、三面階段（前提是真的有）。

如果你剛好有競爭對手公司的offer，也可以技巧性透露對方開出的薪資條件，「同時表達更想進入該家公司」當作薪資談判籌碼，這樣也有機會縮短錄取流程，早點拿到offer哦！不少人都害怕如果表明還有其他公司面試，恐怕公司不會錄取，但其實適當的回答不僅能夠提高自己的行情以及搶手程度，同時面試是雙向溝通，自己也能清楚公司內的風氣，如真的因為這樣沒被錄取，不去該公司也不會覺得可惜！

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