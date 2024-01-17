科目三不是大陸人都愛！影帝被拱跳「變臉拒絕」 理由讓全場鼓掌
大陸抖音神曲「科目三」從去年紅到今年，洗腦節奏搭配絲滑舞步散發魔性，近日寧夏夜市要舉辦「科目三舞蹈競賽」掀起兩派爭論，曾經入圍金曲獎台語男歌手的曾瑋中昨（16）日怒轟：「敗壞風氣！」大陸影帝張譯日前出席電影首映會，被觀眾要求跳科目三，當場變臉反問：「合不合適？」
記者楊穎軒／綜合報導
大陸金雞獎影帝、硬底子演員張譯去年底現身戲院，參加新片《三大隊》映後座談，其他還有李晨、魏晨等主演，主持人開放民眾提問時，一位男觀眾沒問電影相關問題，當場提出希望所有演員一起跳科目三舞蹈的請求，甚至還跑到藝人前方示範舞步，眾演員乾笑、面面相覷，場面非常尷尬。
而連主持人也跟著起鬨：「我們試試嘛！各位老師！」這時張譯面色鐵青，突然拿起麥克風說話：「其實我們還是很想聽一聽深圳的觀眾朋友對這部電影的深度解讀，如果把這個時間放在跳舞上，我希望閒暇的時候可以陪大家玩！」並問觀眾：「今天這個場合，你們覺得合不合適？」全場齊聲大喊：「不合適！」張譯最後和該位觀眾道謝。
張譯的臨場反應獲得現場觀眾喝采，也在微博引起網友熱議，「現在看到科目三我就腳趾抓地，尷尬的要死」、「土得要死」、「這風什麼時候才能颳走」、「要是真的跳了，在我這裡是减分項了」、「他有資格和底氣拒絕」、「這就是我喜歡張譯的原因之一，不靠那些有的沒的博眼球，認真對待自己的作品，以前也是委婉說過不上綜藝」！
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