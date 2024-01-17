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科目三是什麼！洪秀柱、阿信都跳過　起源跟「考駕照、婚禮有關」

▲「科目三」從大陸紅到台灣，洪秀柱（左圖）、五月天阿信都跳過，由來居然和考駕照、婚禮有關。（圖／翻攝自築夢者哈利Tik Tok、微博）
▲「科目三」從大陸紅到台灣，洪秀柱（左圖）、五月天阿信都跳過，由來居然和考駕照、婚禮有關。（圖／翻攝自築夢者哈利Tik Tok、微博）

記者楊穎軒／綜合報導

從去年紅到今年的大陸抖音神曲「科目三」，洗腦節奏搭配絲滑舞步散發魔性，不少政治人物、明星或名人都爭相模仿，如洪秀柱、五月天阿信、羅志祥、韓國男團Xdinary Heroes、「孔雀公主」楊麗萍舞團皆跟風挑戰，究竟科目三的由來為何？其實跟考駕照、婚禮表演及一名網紅有關係。

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▲中國海底撈最近吹起「科目三」舞蹈風潮，不少人到店用餐都是來朝聖店員跳科目三，在中國社群爆紅後傳回台灣。（圖/Tik Tok）
▲中國海底撈火鍋餐廳要員工學跳「科目三」舞蹈，不少人到店消費都是來看店員跳科目三。（圖／翻攝自Tik Tok）
「科目三」是來自中國大陸的網路流行語，再往前追溯，全名為「廣西科目三」，指的是廣西地區駕照考試中的一個科目，只要通過科目三的路考，就幾乎確定可以拿到駕照。

而科目三之所以會演變成歌舞，源自廣西一場婚禮上的演出，當時許多賓客隨著音樂跳舞，後來就流傳一種說法，「廣西人一生中會經歷三場考試，科目一唱山歌，科目二嗦米粉（吃米粉），科目三跳舞」。

▲▼抖音網紅「神不在邯鄲」創立新版科目三爆紅。（圖／翻攝自神不在邯鄲Tik Tok）
▲▼抖音網紅「神不在邯鄲」創立新版科目三爆紅。（圖／翻攝自神不在邯鄲Tik Tok）
▲▼抖音網紅「神不在邯鄲」創立新版科目三爆紅。（圖／翻攝自神不在邯鄲Tik Tok）
2022年科目三舞蹈就在抖音引發過討論，隔年6月，一名河北抖音網紅「神不在邯鄲」改編原本科目三的舞步，再配上以2020年發行的單曲〈一笑江湖〉電音版本，影片放上網路後意外爆紅，成為對岸繼「誓言版的求佛」後，目前最熱門的歌舞。

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