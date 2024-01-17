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租屋族好消息！不怕1度電9元被坑殺　台電宣布「設1專區」超實用

▲不時傳出租屋族遭房東超收電費，1度電被收到8元、9元都有，台電宣布將設「租屋族用電查詢專區」，不再讓租客被當冤大頭。（示意圖／Pixabay）
▲不時傳出租屋族遭房東超收電費，1度電被收到8元、9元都有，台電宣布將設「租屋族用電查詢專區」，不再讓租客被當冤大頭。（示意圖／Pixabay）

記者徐銘穗/綜合報導

300萬租屋族注意！不時傳出租屋族遭房東超收電費，「1度電被收到8元、9元都有」，台電宣布將設「租屋族用電查詢專區」，不再讓租客被當冤大頭，網頁正在規劃測試中。網友大讚：「一定要遏止超收風氣，收一度5塊以下的善良房東大概千分之一吧！」

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立委洪申翰今（17）在臉書粉專表示，許多租屋族常被房東超收電費，一度6至7元狀況非常多，甚至有人被收到一度8元、9元。他直言，在用電資訊不透明的情況下，「民眾只能摸摸鼻子、繳錢了事」，也衍生出不少租屋糾紛。

▲節電、省電、開關、電費、台電（圖／NOWnews資料照片）
▲為不讓租屋族被當冤大頭，遭房東超收電費，台電將設「租屋族用電查詢專區」。（圖／NOWnews資料照片）
洪申翰說自己也是租屋族，昨在立法院召開追蹤會議，台電公司報告指出，相關資訊透明化網路頁面，已經在規劃、測試中。貼文引發網友討論，眾人都表示認可，指出一度電收到8、9元真是太過分了，盼望遏止超收電費風氣。

事實上，根據「住宅租賃契約應約定及不得約定事項」明訂，房東要載明電費收費標準之外，每度電收費均不得超過台電當月用電量的最高級距金額，夏季電費最高每度7.69元，非夏季最高則是每度6.03元，若被超收電費，租客可向消基會或行政機關申訴，如果查證屬實，房東最高可被罰鍰30萬元。

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