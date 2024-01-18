火辣檳榔西施越來越少見！行家曝「商機銳減」內幕：換跑道更賺錢
過去台灣各大交通要道的路旁，一定都能看到好幾間檳榔攤串聯，各出奇招攬客，傳統店家在口味上追求突破，也有檳榔攤找來年輕辣妹當作賣點。不過這景象在近年來也越來越少看到。對此，就有行家揭露越來越少看到「火辣檳榔西施」的原因，但也有店家開創出新的經營方式，拓展商機。
記者潘毅／綜合報導
「為何台灣檳榔攤至今屹立不搖？」團購主雪倫日前以影片方式分析：「其實現在檳榔攤真的倒蠻多的，主要原因其實是因為台灣一年有8千人會得到口腔癌，其中有3千人會死亡」，加上近年政府呼籲民眾少吃檳榔，過去食用檳榔人口曾高達200萬，如今僅剩60萬上下。
但60萬食用人口的商機還是不小，雪倫指出：「一年檳榔產業還是有100億左右的產值」，且根據農委會統計，截至2021年仍有4萬公頃的土地用來種植檳榔，「大約1.5個台北市（2.7萬公頃）大小」，占全台果品種植面積18萬939公頃的22％，種植、販賣檳榔的人口大約有50萬。
至於為何現在越來越少在路上看到火辣的檳榔西施，雪倫則認為：「吃檳榔人口銳減，再加上現在直播、模特兒等產業，都可以賺更多錢，所以也漸漸不會再做檳榔攤」，最後雪倫也呼籲：「檳榔有很大的致癌風險，愛吃的朋友不要再吃了」。
不少網友看完分析影片後，也紛紛發表感言「花東的檳榔攤，真的是騎腳踏車的福音，可以買個小水補充一下」、「檳榔妹妹入行10年，也漸漸變成檳榔阿姨了」、「小時候我家附近的檳榔攤比7-11還多，現在真的收了一堆」、「交流道旁的檳榔攤一定有辣妹」、「一些偏遠地區還是很需要檳榔攤，買水、咖啡都很讚，就像簡易版超商」。