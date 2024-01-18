UBA賽事精華／屠殺戲碼NG！政大、世新、健行同日破百大勝對手

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本季重返一級的臺科大，則78：67踢館成功，力克地主僑光，中止跨季階段3連敗，開季第2勝，累計2勝8敗，保級仍有希望，僑光主場3連敗，累計1勝9敗，保級續亮紅燈。
臺科上半場43：33領先，第三節僑光回敬24：16，追成57：59的2分差，但臺科末節拉出19：10尾盤，仍以11分小贏，第2勝入袋，大四射手、杭州亞運3x3金牌軍汪哲宇，三分球13投中8轟進31分，雙寫繼109學年首打一級，兩季個人雙新高，蔣奇恩、黃培鑫也各挹注14分。僑光巴西外援米利恩16分11籃板「雙十」，林緯樺14分，陳矄豪、潘念龍各12分。
🏀健行開季3度破百大勝
健行126：71輕取高師，連兩場、開季3度破百，最高得分、55勝分，含前三節各轟35、34、33分，5人上雙，含大二史魯齊三分球5中3飆25分本季最高，累計8勝2敗續排第二。高師5勝5敗，大四的魏莨哲三分球2中2飆32分，4年來新高，繼上季對北市大拿30分後2度破30，也是開季連10場上雙，蔣岱佑、朱育君各10分。
🏀世新大學「双生配」飆分
世新107：67勝南應科大，開季2度破百，累計7勝3敗獨排第三，12人得分，含張俊生21分、陳將双16分，南應2勝8敗，洪瑋澤、許詠森各16分，林子雋13分。
🏀本土洋將楊保羅只花1.8秒罕見「準絕殺」
文化對決臺師大是UBA經典的對戰組合，永遠不怕沒有高潮，17日更是到最後一刻才分出勝負，文化靠著大五前鋒楊保羅的準絕殺球，終場60；59獲勝。