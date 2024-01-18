《紅白藝能大賞》爆門票抽獎內定！作弊證據瘋傳：一家人全中獎
《2024超級巨星紅白藝能大賞》將在1月27日在台北小巨蛋登場，這回請到南韓人氣女團LE SSERAFIM、重磅回歸樂壇的Energy以及人氣男團W0LF(S)五堅情等，讓不少人都想擠進現場觀看。不過這門票只抽不賣，在過去近一個月的時間，不少人透過各種社群管道，包括Tag好友留言、拍跳舞影片應援等方法，就想抽到這張寶貴的門票。不過近日主辦方卻被爆料，抽獎得獎名單疑似內定，抓包不僅截圖留言時間不合理、有人連續兩年中獎以外，還有一家人全中獎以及必須為好友才會顯示上線綠燈頭像問題，引爆爭議。
記者張嘉哲/綜合報導
網友最近在「Dcard」貼文指出「紅白抽獎疑似內定人選」並且附上多個截圖，內容顯示官方抽獎貼文是在1月12日截止留言，1月15日抽出中獎幸運兒，結果其中一位得獎者在1月10日就被抽出，除此之外，該名中獎者在去年也同樣中獎，讓粉絲砲轟「根本就是內定好了人選，對於在期間內參與抽獎活動的民眾很不公平」。
其他努力抽獎的網友也尋找蛛絲馬跡，包括在眾多得獎名單當中，有一大票人的留言都是「剛留言就立刻被小編截圖」，還有人找到抽到門票的5個人IG帳號當中，有4位是家人的證據；除此之外，也有人抓包得獎名單截圖裡面，留言的頭像甚至出現「綠燈」顯示在線上的畫面，這必須為臉書好友才能夠看到的顯示圖案，種種證據都讓粉絲氣憤不已。
有人氣不過直接私訊《紅白藝能大賞》粉專，要求主辦方給出解釋，主辦方表示「您好，由於紅白抽獎活動規則步驟較為繁複，所有留言皆由人工審核方式進行抽獎，並由人工判定是否符合抽獎資格，目的就是希望進場觀看錄影的所有人，都是真心喜歡紅白舞台上表演的藝人，團隊已經做最大努力去篩選，謝謝您的建議」。
該回應讓網友炸鍋，刷爆《紅白藝能大賞》粉專「當參加抽獎的人是什麼？這麼努力結果你們內定」、「一家人都抽得到票運氣這麼好喔」、「超級紅白內定大賞，真的有夠誇張」、「躺著玩站著玩，還是內定最好玩」、「看到我朋友這麼努力在抽什麼都沒有.....真的替他覺得不值」。而目前針對抽獎內定疑慮，《紅白藝能大賞》主辦方尚未有最新回應。