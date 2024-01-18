賴清德「嗆蔡英文再自嘲」！總統級廢文網朝聖 鄭運鵬落選反爆紅
2024總統大選13日圓滿落幕，民進黨賴清德、蕭美琴以得票558萬餘票勝選，然而賴清德都還沒正式上任，日前他就在社群平台「Threads」上面，先是嗆聲蔡英文，後來又自嘲自己，但通篇看上去完全是一篇廢文，反而吸引大批網友朝聖直呼「真的是太親民了！」而除了賴清德之外，像是總統蔡英文、準副總統蕭美琴也都有在上面發文，甚至這次落選立委的鄭運鵬，才剛開通沒幾天，Threads的追蹤就破10萬，一夕之間突然爆紅。
記者張嘉哲/綜合報導
賴清德17日晚間突然在Threads發布串文，開頭先說「報告小英總統，跟你比起來，我已經贏在起跑點」還沒上任就先來個嗆聲，不過下一句賴清德卻說「因爲我的副總統比你的好」，明明現任副總統就是他自己，卻自嘲自己的實力可能還沒有自己的副手蕭美琴好，讓人莞爾一笑。而該貼文小英總統也幽默回應「我想，我們的眼光是一樣的」。
貼文曝光後，超過4萬8千人朝聖按讚「笑死，賴清德狠起來連自己都敢嗆」、「還想說是在嗆小英，原來是在嘴砲自己啊」、「總統級廢文好喜歡喔.....希望可以多發一點」、「串串真的是非常好發廢文的地方，好舒壓喔，感覺跟總統距離好近」、「賴清德狠起來連自己都嗆，月月鳥（指鄭運鵬）加油好嗎？」
而除了賴清德有「Threads」帳號之外，準副總統蕭美琴也在日前加入，立刻就跟上輕鬆的發文特性「聽說在這裡講話可以比較輕鬆一點」、「跟賴清德一起宴請黨工，謝謝他們這陣子的辛苦！然後好久沒吃到枝仔冰了」等等，讓不少人大讚「繼續發！太好看了！好愛總統級廢文」。
不過除了賴蕭之外，這次參選桃園立委失利的鄭運鵬，最近社群聲量大爆棚，最近也新註冊了「Threads」帳號，結果廢文更多，由於兒子德德在選戰後爆紅，自介還搞笑寫下「鄭運鵬兒子的爸爸」，不過樂於跟年輕人互動的他，帳號才開通沒幾天，現在粉絲數已經衝破11萬，一夕之間翻紅，不少網友都不叫他鄭運鵬，而是把他的鵬字拆成「月月鳥」，相當的有趣。