大紅包！他當「電話客服」年終6個月　旅行社上看70萬元

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Ian認為金融業不但年終高，公司還有固定的調薪制度，只要表現好，每年都有機會升職加薪，比起多數產業更加穩定。不過他並不滿足於只擔任電話客服，雖然不是相關科系畢業，但在入職後加倍努力，投入金融證照考試，在進入公司1年的時候，就考到5張證照。
品冠旅遊協理向建倫表示，2022年10月國門解封，引爆國人觀光熱潮，去年的出國人流明顯激增，而到目前為止，旅行社的營運狀況，已回復到疫前2019年的8成水準，公司獲利也同步反映在年終獎金，今年可以說是新冠疫情後，能夠發足年終的第一年，維持以往的基數約1至2個月表現，另外再加上個人的業務獎金，最高可望上看70萬元的年終豐厚大禮。
向建倫指出，今年明顯受到缺工影響，不僅旅行社缺內勤、團控、OP人員等，飯店業更是明顯人手不足，疫情期間離開的從業人員，幾乎都不願再回到原崗位，而新人訓練至少也要半年才能上手，以旅行社為例，品冠旅遊只能透過高額業績獎金誘因，來吸引業界好手加入團隊，成為公司的即戰力。
1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，飯店旅宿也在今年迎來業績三級跳，單單前9個月的營業額已經達到前一年的9成。民生服務業業績爆發式成長，讓業者更願意與員工共享獲利，再加上產業缺工嚴峻，促使業者以更優渥的獎金、福利留才。
曾仲葳也說，其中金融三業（銀行、保險、證期投信業）今年前10月的累計稅前盈餘，一舉突破7000億大關、達7269.8億元，不僅是去年全年獲利4798億元的1.52倍，有機會挑戰「史上次高」紀錄，儘管在11月因為新台幣匯率，侵蝕壽險業的獲利，但銀行業表現亮眼，單單本國銀行獲利就突破4千億，奠定發出高額年終的基礎。
根據調查，年終給的最大方的產業和去年相比排名輪動，工商業服務業（金融業）以1.93個月的年終擠下資訊科技搶下第一名。排名第二的資訊科技業1.52個月，民生服務業則以平均1.45個月的年終位居第三，相較於前一年有3成發不出年終，在產業中墊底，今年的成長幅度居全產業之冠。