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新青安貸款vs首購買房哪個划算　專家試算後超驚！1.775%不是最香

▲新青安貸款近來話題不斷，新青安和一般首購買房到底哪個最划算？專家試算結果超驚訝，新青安超低1.775%利率竟然不是最香的。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲新青安貸款近來話題不斷，新青安和一般首購買房到底哪個最划算？專家試算結果超驚訝，新青安超低1.775%利率竟然不是最香的。（示意圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

近期房市熱話，月薪3萬元作業員利用信貸及保單質借湊頭期款，買下1200萬元預售屋，細算後才發現自己其實還不起，網友怪都是新青安害死人。新青安貸款和一般銀行首購究竟哪個划算？專家試算結果超驚訝，新青安使用寬限期前3年月還款約只有一般首購4成，但從總還款金額來看，一般首購反而比較划算。

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由八大行庫承辦的「青年安心成家購屋貸款」，新版方案去年8月上路，只要本人、配偶及未成年子女名下都沒有房產即可申貸，一段式利率從2.025%下殺到1.775%，貸款額度從800萬元拉高到1000萬元，貸款年限由30年拉長到40年，寬限期從3年增至5年。據統計，實施後前個月已核貸超過8600戶、總核貸581億元。

新青安貸款和銀行一般首購究竟哪個划算？有巢氏房屋內壢環中加盟店專案經理黃舶瑋近期在YouTube頻道「中壢專業房仲喵爸」分享，提醒新青安貸款1.775%優惠利率只有3年，若3年後央行利率不變，可能會再回補0.375%，相比原本地板利率2.06%多出0.09%，也就是2.15%。

黃舶瑋實際以貸款1000萬元、30年，試算新青安房貸不用寬限期、新青安加寬限期3年、新青安加寬限期5年與一般首購等4種情形。

📌新青安不用寬限期：
前3年月繳3萬5847元，後續月繳3萬7544元，總共繳納1345萬元。

📌新青安+寬限3年：
前3年月繳1萬4792元，後續月繳4萬711元，總共繳納1372萬元。

📌新青安+寬限5年：
前3年月繳1萬4792元，第4到第5年月繳1萬7917元，後續月繳4萬3119元，總共繳納1389萬元。

📌一般首購：
月繳3萬7263，總共繳納1341萬元。

▲黃舶瑋實際以貸款1000萬元、30年，進行新青安與一般首購的4種情形試算。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲黃舶瑋實際以貸款1000萬元、30年，進行新青安與一般首購的4種情形試算。（圖／黃舶瑋提供）
黃舶瑋指出，在前期可能有資金需求，或者有投資觀念的，可能就適合使用寬限期，讓每個月的月繳金額比較輕鬆，但是寬限期過了，相對金額就會增加許多，要特別留意，建議在寬限期過後，資金就適當的償還部分本金。

他認為，新青安貸款比較適合規劃自住5到10年後就換屋的族群，穩定收入的族群就比較適合一般首購方案，也特別要注意，因為新青安成家房貸申辦的銀行是公股銀行，相對在審查也比較嚴謹，不一定都能申請到預期的年限及有無寬限期。

永慶房屋契約部資深經理陳俊宏先前也提醒，雖然新出的「青安貸款」利率最低到1.775％，比許多銀行還低，但需注意優惠期限只到115年（2026）7月底，假設現在申請成功，雖然有3年時間享有優惠，但到了第4年利率便會調升回2.1%，甚至可能比其他一般銀行的利率還要高，申貸人需算仔細青安貸款是否有符合自身需求。

▲青年安心成家購屋優惠貸款精進方案重點表。（圖／NOWnews製作）
▲青年安心成家購屋優惠貸款精進方案重點表。（圖／NOWnews製作）
■本文經「中壢專業房仲喵爸」YouTube頻道授權引用。原始出處：新青年安心成家貸款｜首購｜到底哪個比較划算
 

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