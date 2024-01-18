新青安貸款vs首購買房哪個划算　專家試算後超驚！1.775%不是最香

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新青安貸款和銀行一般首購究竟哪個划算？有巢氏房屋內壢環中加盟店專案經理黃舶瑋近期在YouTube頻道「中壢專業房仲喵爸」分享，提醒新青安貸款1.775%優惠利率只有3年，若3年後央行利率不變，可能會再回補0.375%，相比原本地板利率2.06%多出0.09%，也就是2.15%。
黃舶瑋實際以貸款1000萬元、30年，試算新青安房貸不用寬限期、新青安加寬限期3年、新青安加寬限期5年與一般首購等4種情形。
📌新青安不用寬限期：
前3年月繳3萬5847元，後續月繳3萬7544元，總共繳納1345萬元。
📌新青安+寬限3年：
前3年月繳1萬4792元，後續月繳4萬711元，總共繳納1372萬元。
📌新青安+寬限5年：
前3年月繳1萬4792元，第4到第5年月繳1萬7917元，後續月繳4萬3119元，總共繳納1389萬元。
📌一般首購：
月繳3萬7263，總共繳納1341萬元。
黃舶瑋指出，在前期可能有資金需求，或者有投資觀念的，可能就適合使用寬限期，讓每個月的月繳金額比較輕鬆，但是寬限期過了，相對金額就會增加許多，要特別留意，建議在寬限期過後，資金就適當的償還部分本金。
他認為，新青安貸款比較適合規劃自住5到10年後就換屋的族群，穩定收入的族群就比較適合一般首購方案，也特別要注意，因為新青安成家房貸申辦的銀行是公股銀行，相對在審查也比較嚴謹，不一定都能申請到預期的年限及有無寬限期。
永慶房屋契約部資深經理陳俊宏先前也提醒，雖然新出的「青安貸款」利率最低到1.775％，比許多銀行還低，但需注意優惠期限只到115年（2026）7月底，假設現在申請成功，雖然有3年時間享有優惠，但到了第4年利率便會調升回2.1%，甚至可能比其他一般銀行的利率還要高，申貸人需算仔細青安貸款是否有符合自身需求。
■本文經「中壢專業房仲喵爸」YouTube頻道授權引用。原始出處：新青年安心成家貸款｜首購｜到底哪個比較划算