全家福袋漲價大雪恥！她拆開「中9獎仍爽翻」　行家愣住：回本9倍

彩券行店員全說了！買刮刮樂「3件事必學」　隱藏規則中獎率飆升

▲台彩每年新春都會推出多款新年刮刮樂，像是搶手的2000萬超級紅包，已經有不少人開刮。（圖／記者葉政勳攝）
▲台彩每年新春都會推出多款新年刮刮樂，像是搶手的2000萬超級紅包，已經有不少人開刮。（圖／記者葉政勳攝）

記者張嘉哲/綜合報導

再過大約20天就要迎來喜氣洋洋的過年，而每到這個時候台彩都會推出多款新年刮刮樂，像是搶手的2000萬超級紅包、生肖年刮刮樂等，除此之外，大樂透跟威力彩也是加碼再加碼，讓不少民眾都會在過年拼個手氣，看看財神爺會不會在新春登門。然而，就有就有彩券行員工出面提醒玩刮刮樂應該先知道的三件事情，甚至加碼彩券的隱藏規則，讓你的中獎率可以提高不少哦！

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有彩券行店員在「Dcard」貼文指出「麻煩大家要來玩刮刮樂的時候，請先下載台彩出的APP，因為有很多客人根本不知道自己中多少，還要懷疑店員看錯A走獎金，我們都是機器怎麼會有看錯的問題？最好的方法就是刮刮樂之後，用台彩APP掃描確認金額再去兌獎，如果金額有出入的話立刻跟店員反應」。

▲已經有網友搶先在過年前開刮「2000萬超級紅包」，幸運全壘打中獎5000元。（圖/我愛刮刮樂刮刮卡做公益）
▲刮刮樂刮開之後，都會有一個QR Code可以掃碼，下載台彩APP掃描就能知道該張刮刮樂中獎多少。（圖/我愛刮刮樂刮刮卡做公益）
如果你想拿回中獎的刮刮樂當作紀念，請在一開始拿給店員的時候就要說，不然兌獎的時候電腦會有按鈕選擇是否要『確定兌獎』按鈕，按下去就會跑出收據，彩券就會撕毀不能還你，撕掉是為了防止有人拿去騙路邊那些沒有機器的彩券零售者，以前就有發生過」。

另外也有彩券行員工出面提到「刮刮樂沒有所謂的幸運號碼.....你挑了老半天的號碼，沒有發現每年都還是不會中嗎？真的不用看很久哪張會中，如果真的看得出來，或者號碼有規律的話，我自己買起來就好了，一切都是運氣，會中就是會中」。

▲台灣彩券公司日前揭曉新春限定刮刮樂新品，其中「2000萬超級紅包」頭獎2000萬元共有8個，二獎「200萬元加賓士休旅車」有10個。（圖／記者顏真真攝）
▲店員透露刮刮樂沒有所謂的幸運號碼！能不能中一切都是天意。（圖／記者顏真真攝）
至於像是大樂透、威力彩這種春節也是相當熱銷的彩券，員工也表示「如果像是購買電腦選號的大樂透、威力彩這些，只要選出來是不喜歡的號碼，是可以立即請員工作作廢再重新電腦選號的，但請大家不要離開了才要求喔，因為必須10分鐘內作廢才有效！」

貼文曝光後，不少網友紛紛回應「台彩APP真的很好用！掃碼就知道中多少了」、「原來是因為怕有人去騙人，還想說為什麼都要撕掉」、「大樂透的號碼可以換！第一次知道耶，有時候電腦選號選到一堆連號，根本沒辦法中」、「之前大樂透選到超鳥的號碼，看起來就不會中，原來可以更換！」、「笑死，每次看到一堆人買刮刮樂都在數字靈動大法，真的有用店員都發財了，還需要賣彩券嗎？」

▲第4屆公益彩券電腦型彩券發行將於今（112）年12月31日屆滿，台灣彩券公司表示，12月28日威力彩、12月29日大樂透頭獎若無人中獎，獎金將重新分配。（圖／台灣彩券公司提供）
▲購買大樂透、威力彩彩券如果是電腦選號，發現號碼非常爛、連號等等情況，可以在10分鐘之內進行更換，中獎率飆升！（圖／台灣彩券公司提供）
而這次台彩除了推出多款新春刮刮樂之外，威力彩2月5日當期頭獎直接加碼2億元，而大樂透2月6日至2月24日連續開獎19天，創下史上最長連續開獎天數紀錄，等於連續19天都有機會抱走億元頭獎。大樂透2月6日至2月10日再加碼360組100萬元「春節大紅包」，每期加開1組9個號碼的春節大紅包獎號，只要對中任6個號碼就可以獲得獎項，如果期間沒開完，每期開獎會繼續加開，直到360組100萬元獎金全部送出，或是到2月24日活動結束為止。

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