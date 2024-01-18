彩券行店員全說了！買刮刮樂「3件事必學」　隱藏規則中獎率飆升

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「如果你想拿回中獎的刮刮樂當作紀念，請在一開始拿給店員的時候就要說，不然兌獎的時候電腦會有按鈕選擇是否要『確定兌獎』按鈕，按下去就會跑出收據，彩券就會撕毀不能還你，撕掉是為了防止有人拿去騙路邊那些沒有機器的彩券零售者，以前就有發生過」。
另外也有彩券行員工出面提到「刮刮樂沒有所謂的幸運號碼.....你挑了老半天的號碼，沒有發現每年都還是不會中嗎？真的不用看很久哪張會中，如果真的看得出來，或者號碼有規律的話，我自己買起來就好了，一切都是運氣，會中就是會中」。
至於像是大樂透、威力彩這種春節也是相當熱銷的彩券，員工也表示「如果像是購買電腦選號的大樂透、威力彩這些，只要選出來是不喜歡的號碼，是可以立即請員工作作廢再重新電腦選號的，但請大家不要離開了才要求喔，因為必須10分鐘內作廢才有效！」
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「台彩APP真的很好用！掃碼就知道中多少了」、「原來是因為怕有人去騙人，還想說為什麼都要撕掉」、「大樂透的號碼可以換！第一次知道耶，有時候電腦選號選到一堆連號，根本沒辦法中」、「之前大樂透選到超鳥的號碼，看起來就不會中，原來可以更換！」、「笑死，每次看到一堆人買刮刮樂都在數字靈動大法，真的有用店員都發財了，還需要賣彩券嗎？」
而這次台彩除了推出多款新春刮刮樂之外，威力彩2月5日當期頭獎直接加碼2億元，而大樂透2月6日至2月24日連續開獎19天，創下史上最長連續開獎天數紀錄，等於連續19天都有機會抱走億元頭獎。大樂透2月6日至2月10日再加碼360組100萬元「春節大紅包」，每期加開1組9個號碼的春節大紅包獎號，只要對中任6個號碼就可以獲得獎項，如果期間沒開完，每期開獎會繼續加開，直到360組100萬元獎金全部送出，或是到2月24日活動結束為止。