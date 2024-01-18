築間進軍海外！酸菜魚今插旗香港銅鑼灣　Q3搶攻日本

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築間說明，為了表示築間酸菜魚與別不同的「叛逆」之處，從2010年開業以來不斷研發連湯都能喝的酸菜魚，誓要成為湯頭專家，經過重重研究，再向上海火鍋老店具備30年酸菜魚經驗的老師傅拜師學藝，終於研發出令人一試難忘，再試回味，糅合台式、中式及日式風味的酸菜魚和小食，一口氣將6款湯底魚料理和1款特色湯料理帶到香港，讓香港人一嚐這份極上滋味的湯頭。
此外，築間提到，許多香港人每年特地飛到台灣品嚐地道的台灣料理和小吃。為迎合這一需求，築間酸菜魚將推出多款濃郁台灣風味的私房菜和炸物，讓香港人在當地也能享受到一趟台灣之旅的美食之旅。為慶祝開幕，首日更推出全日全單半價的優惠活動。
築間餐飲集團董事長林楷傑表示，看好全球餐飲市場的未來發展，今年展店策略將同時在國內和海外進行，既有品牌將繼續在台灣擴展直營和加盟店，同時引進中高價位的多元品牌，以搶佔餐飲市場份額。
林楷傑指出，未來，築間將陸續推出四個全新品牌，包括以個人韓國烤肉為主打的「朴庶韓國烤肉公社」、「築間麻辣火鍋」、「築間燒肉酒場」和「築間熟成牛排」。在海外市場方面，除了在香港成功開設酸菜魚分店外，下一步計畫於第三季進軍日本市場，在大阪開出築間幸福鍋物的首家分店，進一步擴大海內外事業版圖，挹注公司全新動能，爭取實現營收和獲利的雙重成長，期盼在2024年再創歷史新高紀錄。