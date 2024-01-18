外資提錢走！台股2天慘跌近400點　國安基金喊話了

築間進軍海外！酸菜魚今插旗香港銅鑼灣　Q3搶攻日本

▲築間將6款湯底魚料理和1款特色湯料理帶到香港，讓香港人一嚐這份極上滋味的湯頭。（圖／築間提供）
▲築間將6款湯底魚料理和1款特色湯料理帶到香港，讓香港人一嚐這份極上滋味的湯頭。（圖／築間提供）

記者許若茵／台北報導

瞄準疫後餐飲復甦商機，築間旗下新品牌「築間酸菜魚」，自去年12月底在高雄、基隆成功開幕後，今（18）日插旗香港銅鑼灣首家門市於1月18日正式開幕，總面積達2358平方呎，擁有67個座位。銅鑼灣廣場一期位於香港核心商業區，毗鄰信和廣場、希慎廣場、銅鑼灣廣場二期、東角中心及祟光百貨等大型商場，預計將在香港掀起一波對台灣餐飲的熱潮，成為引領潮流的新亮點。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據觀光署2023年1月至9月統計資料顯示，來台旅客排名為第一名香港77萬人高居第一名，拿下冠軍的香港旅客，經由分析是因為港台距離方便、文化相近，可見香港消費者對於台灣美食及文化的高喜好程度。

築間說明，為了表示築間酸菜魚與別不同的「叛逆」之處，從2010年開業以來不斷研發連湯都能喝的酸菜魚，誓要成為湯頭專家，經過重重研究，再向上海火鍋老店具備30年酸菜魚經驗的老師傅拜師學藝，終於研發出令人一試難忘，再試回味，糅合台式、中式及日式風味的酸菜魚和小食，一口氣將6款湯底魚料理和1款特色湯料理帶到香港，讓香港人一嚐這份極上滋味的湯頭。

此外，築間提到，許多香港人每年特地飛到台灣品嚐地道的台灣料理和小吃。為迎合這一需求，築間酸菜魚將推出多款濃郁台灣風味的私房菜和炸物，讓香港人在當地也能享受到一趟台灣之旅的美食之旅。為慶祝開幕，首日更推出全日全單半價的優惠活動。

築間餐飲集團董事長林楷傑表示，看好全球餐飲市場的未來發展，今年展店策略將同時在國內和海外進行，既有品牌將繼續在台灣擴展直營和加盟店，同時引進中高價位的多元品牌，以搶佔餐飲市場份額。

林楷傑指出，未來，築間將陸續推出四個全新品牌，包括以個人韓國烤肉為主打的「朴庶韓國烤肉公社」、「築間麻辣火鍋」、「築間燒肉酒場」和「築間熟成牛排」。在海外市場方面，除了在香港成功開設酸菜魚分店外，下一步計畫於第三季進軍日本市場，在大阪開出築間幸福鍋物的首家分店，進一步擴大海內外事業版圖，挹注公司全新動能，爭取實現營收和獲利的雙重成長，期盼在2024年再創歷史新高紀錄。

春節出門不怕塞車！「好走時段」搶先看　睡飽再出門也可以

大紅包！他當「電話客服」年終6個月　旅行社上看70萬元

不排除春節罷工！機師工會：24小時前會預告

分心釀禍！國道半個月已6死　輔助駕駛成幫兇

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選