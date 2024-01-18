7-11「福袋299元變0元」賺爆了！僅內行人能爽到　購買流程網瘋傳

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但現在有更內行的買法出現，如果你剛好是沒使用過「Foodomo」APP的新用戶，又剛好你非常常去7-11購物也是OPENPOINT的會員，且你也很常使用LINE PAY綁定信用卡回饋的話，這下子真的有福了！網友使用「Foodomo」新戶優惠折價100元之後，接著再折抵OPENPOINT的會員100元，接著結帳選擇「LINE PAY」支付，回饋的點數也能夠變成折抵費，直接變成0元購入299元的7-11福袋，真的是太超值！
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「天阿！真的什麼會員跟回饋都要拿耶，我沒有OPENPOINT，也沒有LINE PAY，只能折新戶100元」、「現在終於知道超商會員多重要了，哭哭」、「太誇張了，居然0元就買到，等於是贈送了」、「太扯，竟然有辦法0元買到，根本免費拿到福袋」、「回饋的東西等於沒支出，0元買到超爽」。
而《NOWnews》記者日前使用網友教授步驟成功買到折價200元福袋之後，今天又再嘗試，卻意外發現小確幸，「Foodomo」在我使用下單第一次之後，又送了我一張七折券，等於我選購299元的7-11福袋進入結帳之後，可以折抵90元，加上我也是OPENPOINT的會員，還有74點可以折價74元（1點折2元活動剛結束），算下來只需要135元又能買到一個299元的7-11福袋，雖然不是0元，但也不無小補。
而在結帳頁面的地方，結帳方式可以選擇「LINE Pay」付款，雖然我有使用LINE Pay，不過我的回饋點數才17點，只能折抵17元。實際詢問經常使用LINE Pay、內行累積回饋點數的朋友，表示隨便就輕鬆0元購入7-11的福袋，顯然像是LINE Pay、OPENPOINT這種回饋性點數的東西，日常生活中還是要稍微了解一下，真的能派上用場時還是相當方便哦！