全家福袋漲價大雪恥！她拆開「中9獎仍爽翻」　行家愣住：回本9倍

7-11「福袋299元變0元」賺爆了！僅內行人能爽到　購買流程網瘋傳

▲7-11福袋今年同樣跟眾多IP聯名，加上基本款外袋、行李箱、收納籃等能夠續用，還能參加抽瑪莎拉蒂，再度獲封「超商福袋之王」。（圖/7-11全家超商新品分享區）
▲7-11福袋今年同樣跟眾多IP聯名，加上基本款外袋、行李箱、收納籃等能夠續用，還能參加抽瑪莎拉蒂，再度獲封「超商福袋之王」。（圖/7-11全家超商新品分享區）

記者張嘉哲/綜合報導

超商新春福袋已經開賣好一陣子，7-11福袋今年同樣跟眾多IP聯名，加上基本款外袋、行李箱、收納籃等能夠續用，還能參加抽瑪莎拉蒂，再度獲封「超商福袋之王」。然而前幾日網友瘋傳7-11福袋299元款式可以只花99元買到，但如今出現更內行的買家，299元的7-11福袋直接免費帶回家，讓不少人驚呼「真的是賺到耶！有夠讚！」在相關社團引起廣大討論。

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日前有網友在臉書社團「7-11全家各超商新品區」貼文分享，表示現在統一超商旗下的本土外送平台「Foodomo」正在推活動，如果是新用戶輸入推薦碼的話，可以現折100元，加上如果你又是OPENPOINT的會員的話，累積點數就能以1點折抵2元，最高折價50點，也就是100元，於是用這個APP下單，299元的7-11福袋只需要花你99元。

▲網友本來必須支付99元福袋費用，結果發現結帳可以使用LINE Pay點數折抵，直接全部折抵光，變成0元福袋。（圖/7-11全家各超商新品分享區）
▲網友本來必須支付99元福袋費用，結果發現結帳可以使用LINE Pay點數折抵，直接全部折抵光，變成0元福袋。（圖/7-11全家各超商新品分享區）
但現在有更內行的買法出現，如果你剛好是沒使用過「Foodomo」APP的新用戶，又剛好你非常常去7-11購物也是OPENPOINT的會員，且你也很常使用LINE PAY綁定信用卡回饋的話，這下子真的有福了！網友使用「Foodomo」新戶優惠折價100元之後，接著再折抵OPENPOINT的會員100元，接著結帳選擇「LINE PAY」支付，回饋的點數也能夠變成折抵費，直接變成0元購入299元的7-11福袋，真的是太超值！

貼文曝光後，不少網友紛紛回應「天阿！真的什麼會員跟回饋都要拿耶，我沒有OPENPOINT，也沒有LINE PAY，只能折新戶100元」、「現在終於知道超商會員多重要了，哭哭」、「太誇張了，居然0元就買到，等於是贈送了」、「太扯，竟然有辦法0元買到，根本免費拿到福袋」、「回饋的東西等於沒支出，0元買到超爽」。

▲7-11龍年福袋299元款式，共12款可挑款。（圖／業者提供）
▲7-11龍年福袋299元款式，有網友沒花半毛錢就入手，完全依靠日常OP回饋+LINE Pay回饋就換到。（圖／業者提供）
而《NOWnews》記者日前使用網友教授步驟成功買到折價200元福袋之後，今天又再嘗試，卻意外發現小確幸，「Foodomo」在我使用下單第一次之後，又送了我一張七折券，等於我選購299元的7-11福袋進入結帳之後，可以折抵90元，加上我也是OPENPOINT的會員，還有74點可以折價74元（1點折2元活動剛結束），算下來只需要135元又能買到一個299元的7-11福袋，雖然不是0元，但也不無小補。

而在結帳頁面的地方，結帳方式可以選擇「LINE Pay」付款，雖然我有使用LINE Pay，不過我的回饋點數才17點，只能折抵17元。實際詢問經常使用LINE Pay、內行累積回饋點數的朋友，表示隨便就輕鬆0元購入7-11的福袋，顯然像是LINE Pay、OPENPOINT這種回饋性點數的東西，日常生活中還是要稍微了解一下，真的能派上用場時還是相當方便哦！

▲因為第一次使用Foodomo下單成功後，系統又送一張7折券，等於我第二個福袋能折90元+OP點數折抵，299元福袋還是能以135元購入。（圖/記者張嘉哲翻攝）
▲因為第一次使用Foodomo下單成功後，系統又送一張7折券，等於我第二個福袋能折90元+OP點數折抵，299元福袋還是能以135元購入。（圖/記者張嘉哲翻攝）

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