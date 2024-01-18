金城武幫女學生拿麥克風！她翻出30年前顏值之巔照：帥得不像凡人
超級巨星金城武入行34年，至今仍是「帥哥」的代表詞彙，作風低調的他，2018年拍完仍待上映的港片《風林火山》後就沒有太多消息，近日網路上流傳一張他幫某位女學生拿麥克風的舊照，讓網友羨慕不已，《NOWnews今日新聞》找到女學生本人，她回憶當時景況，形容金城武本尊俊美到不像凡人：「真是太不真實了！」
記者楊穎軒／台北報導
女網友Kikii在臉書社團「復刻舊時光」投稿，分享一張金城武幫她拿麥克風的泛黃相片，甫出道沒幾年、20歲出頭的金城武穿學院風長衫，表情靦腆，雙手握著麥克風遞向一名女學生，雕像般側臉輪廓無懈可擊，旁邊還有綜藝天王吳宗憲，原PO寫下：「說金城武替我拿麥克風都沒人信...30年後～男神還是男神！我已成了大嬸！」
Kikii表示，照片背景是憲哥主持的高中迎新活動，忘了還有哪些藝人，當時她在台下看金城武，「才在驚豔怎麼會有如此天人之姿，莫名就被（吳宗憲）點上台了」，Kikii回想親睹金城武本人的心情，「上台覺得近看也是零瑕疵！真是太不真實了！但我真想不起來我們到底在台上說了什麼！」
該篇貼文吸引4.5萬人按讚，網友看到珍貴老照片，紛紛留言：「是我我會交代下去，說我的靈堂要擺這張，能洗多大洗多大」、「以前的男神真的是男神」、「人生運氣都用在那個時候了」、「我們學校迎新也是金城武，好像沒吳宗憲，一堆女生瘋狂從後擠到前面，男生全擠到站人群後」、「值得炫耀一輩子的故事...」
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