桃園最強景點公佈了！「冠軍擠進634萬人」　虎頭山、龍潭敗給它

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值得注意的是，桃園市的「大溪老城區」的實力非常強，2023年在「老街類別」當中，只輸給了去年新進榜的高雄旗山老街，奪下觀光人次第二名的位置，贏過知名老字號的淡水老街、九份老街等等。另外在全台景點排名當中，也排名在第九名的位置，也是桃園市唯一一個擠進前10名的景點！
攤開整年的數據來看，其實桃園的觀光人潮表現相當不錯，除了大溪老街遙遙領先之外，像是能玩SUP、腳踏船的龍潭觀光大池、悠久歷史的慈湖以及漂亮的石門水庫風景區，都有突破290萬人次；另外還包括永安漁港、新屋綠色走廊、竹圍漁港，甚至去年打敗南投清境農場的「觀音蓮花園休閒農業區」都在桃園！觀光數全部都破220萬，顯然桃園景點也是備受台灣人喜愛。
事實上，「大溪老街」如其名位於桃園大溪區，大溪是桃園最早發展的地方，當時候與大陸貿易興盛，造就了許多商號，後續日治大正時代流行巴洛克建築風格，街道上都可以看到許多商號結合巴洛克建築風以及閩南傳統裝飾圖案。大溪老街不僅古色古香，還能品嚐街道上的小吃、體驗台灣童玩、像是大溪豆干、花生糖、豆花、碗粿等等，都是到當地旅遊必吃必買。
仔細看「大溪老街」的Google評價，也斬獲4.2顆星的高分，不少去過的遊客都表示「古老建築襯托老街的古樸，街邊小吃也是溫情滿滿」、「很好逛的老街，平日遊客也蠻多的，很多好吃的也很多好買的」、「附近還有大溪橋跟公園，真的非常適合假日來散心」、「逛過最舒適的老街，東西非常好吃好買，非常推薦」。下回如果逛膩了自己家鄉的老街，不如來體驗一下桃園大溪老城區的魅力哦！