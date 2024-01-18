全家福袋漲價大雪恥！她拆開「中9獎仍爽翻」　行家愣住：回本9倍

桃園最強景點公佈了！「冠軍擠進634萬人」　虎頭山、龍潭敗給它

▲桃園市熱門景點不少人都會想到龍潭觀光大池，每到夜裡都相當漂亮，不過現在桃園市最強景點可不是這裡！（圖／桃園觀光旅遊網）
▲桃園市熱門景點不少人都會想到龍潭觀光大池，每到夜裡都相當漂亮，不過現在桃園市最強景點可不是這裡！（圖／桃園觀光旅遊網）

記者張嘉哲/綜合報導

桃園最強景點公佈了！說到北台灣，除了雙北可以玩之外，桃園也是重要的觀光勝地，加上又有桃園機場在此，不少外國人下飛機也會先安排個幾天在桃園晃晃。而說到桃園市景點，許多人應該都會想到虎頭山風景區或是龍潭、石門水庫等。而根據觀光署最新統計，桃園市現在最強景點是「大溪老城區（大溪老街）」，2023年前11月湧入634萬餘名遊客，而過去相當多人去的石門水庫風景區，現在則排在第五名的位置。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據觀光署日前最新公布的2023年前11月統計當中，桃園市現在最強景點是「大溪老城區（大溪老街）」，2023年前11月湧入634萬餘人萬到此朝聖，第二名則是「虎頭山風景區」，累積378萬餘人次造訪；接續第三名至第五名則是「龍潭觀光大池（352萬人次）」、「慈湖（329萬人次）」以及「石門水庫風景區（292萬人次）」。

▲桃園大溪老街奪下桃園市最強景點封號，2023年前11月累積觀光人數高達634萬人，也是全台老街第二名。（圖/桃園觀光導覽網）
▲桃園大溪老街奪下桃園市最強景點封號，2023年前11月累積觀光人數高達634萬人，也是全台老街第二名。（圖/桃園觀光導覽網）
值得注意的是，桃園市的「大溪老城區」的實力非常強，2023年在「老街類別」當中，只輸給了去年新進榜的高雄旗山老街，奪下觀光人次第二名的位置，贏過知名老字號的淡水老街、九份老街等等。另外在全台景點排名當中，也排名在第九名的位置，也是桃園市唯一一個擠進前10名的景點！

攤開整年的數據來看，其實桃園的觀光人潮表現相當不錯，除了大溪老街遙遙領先之外，像是能玩SUP、腳踏船的龍潭觀光大池、悠久歷史的慈湖以及漂亮的石門水庫風景區，都有突破290萬人次；另外還包括永安漁港、新屋綠色走廊、竹圍漁港，甚至去年打敗南投清境農場的「觀音蓮花園休閒農業區」都在桃園！觀光數全部都破220萬，顯然桃園景點也是備受台灣人喜愛。

▲桃園觀音蓮花園休閒農業區成為全台灣觀光客最多的農場，每到夏季蓮花盛開，吸引不少賞花人潮。（圖/觀音蓮花園休閒農業區臉書）
▲桃園觀音蓮花園休閒農業區成為全台灣觀光客最多的農場，每到夏季蓮花盛開，吸引不少賞花人潮。（圖/觀音蓮花園休閒農業區臉書）
事實上，「大溪老街」如其名位於桃園大溪區，大溪是桃園最早發展的地方，當時候與大陸貿易興盛，造就了許多商號，後續日治大正時代流行巴洛克建築風格，街道上都可以看到許多商號結合巴洛克建築風以及閩南傳統裝飾圖案。大溪老街不僅古色古香，還能品嚐街道上的小吃、體驗台灣童玩、像是大溪豆干、花生糖、豆花、碗粿等等，都是到當地旅遊必吃必買。

仔細看「大溪老街」的Google評價，也斬獲4.2顆星的高分，不少去過的遊客都表示「古老建築襯托老街的古樸，街邊小吃也是溫情滿滿」、「很好逛的老街，平日遊客也蠻多的，很多好吃的也很多好買的」、「附近還有大溪橋跟公園，真的非常適合假日來散心」、「逛過最舒適的老街，東西非常好吃好買，非常推薦」。下回如果逛膩了自己家鄉的老街，不如來體驗一下桃園大溪老城區的魅力哦！

▲桃園大溪老街巴洛克建築風搭配商家的形式，不僅超美，當地多種名產美食，更讓不少遊客讚不絕口。（圖/桃園觀光旅遊網）
▲桃園大溪老街巴洛克建築風搭配商家的形式，不僅超美，當地多種名產美食，更讓不少遊客讚不絕口。（圖/桃園觀光旅遊網）

新北最強景點公開！「冠軍擠764萬人」　九份老街、淡水全輸它　

台中最強景點不是麗寶樂園！「冠軍擠進784萬人」　高美濕地掰了

高雄最強景點不是旗津了！「冠軍擠進676萬人」　義大樂園僅排第6

台南景點別只會玩安平！「隱藏版農場」門票僅60元　遊客評價曝光

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
2024總統大選