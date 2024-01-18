七期輸了！台中最新預售豪宅王出爐　單元二奪亞軍、冠軍落腳這區

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台灣房屋七期單元特許加盟店店東陳裕方指出，七期歷經多年發展，可開發土地減少，豪宅業者因此將購地目標，擴大到周邊的單元二與中科商圈。其中單元二為低密度重劃區，大樓新案也多半享有開闊景觀優勢，創價彈性大；中科商圈則受惠台積電等高科技產業擴廠，高所得買盤活絡，加上進榜社區的推案建商頗具口碑，買家接受度較高，因而與單元二雙雙躍居台中新興豪宅區段。
豪宅推案輕巧化 中坪數精品宅崛起
台灣房屋進一步根據實價登錄資料統計，去年台中預售豪宅的平均單價為73.2萬元，年漲11.1%，以此均價推算，約莫50坪的物件，就會觸及4000萬元豪宅線，也因此本次進榜的預售豪宅社區，包括「豐邑PARK ONE」、「雙橡園4117」、「精銳SKY ONE」等案，均以40~70坪的中坪數物件為主力，「遠雄琉蘊」規劃坪數甚至小於45坪，成交總價帶大多落在4000萬元至7000萬元，顯示台中豪宅新案規劃，已與從前的百坪起跳不同，坪數設計趨向輕巧。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，近年隨著家庭結構轉變，豪宅客群的空間需求減少，加上房價上漲，擠壓4000萬豪宅線的坪數門檻，使業者推案規劃吹起由大轉中的「精品化」風潮；而中坪數精品宅的崛起，也讓台中去年的預售豪宅交易，在平均地權條例上路的干擾因素下，依舊保持「價量齊揚」的勢頭。
陳定中說明，平均地權條例去年7月上路，因新規限制預售屋轉售，豪宅主要買盤之一的私法人購屋，也改採許可制，所以政策實施後的Q3，台中預售屋豪宅交易量僅39件，直接較Q2的87件腰斬！但928檔期總量體超過350戶的「雙橡園4117」進場銷售，並在短短兩個月內，揭露逾250筆總價4000萬元以上交易，使台中預售豪宅交易大拉尾盤，逆勢寫下「量增價揚」的表現。