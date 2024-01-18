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面試官愛問「為何上份工作做不久」！正解回答不扣分：錄取率增加

▲隨著春節即將到來，不少上班族已經開始為年後轉職面試做準備，屆時又要面臨棘手的人資拷問。（示意圖／取自Pexels）
▲隨著春節即將到來，不少上班族已經開始為年後轉職面試做準備，屆時又要面臨棘手的人資拷問。（示意圖／取自Pexels）

記者張嘉哲/綜合報導

隨著春節即將到來，不少上班族已經開始為年後轉職做準備，屆時又要面臨棘手的面試官拷問！不過有些人在轉換跑道的同時，也會遇到「工作經歷過短」的問題，常常我們去面試時，都會在履歷寫出過往工作內容，面試官也特別喜歡詢問「上份工作為何做不久」的問題，讓許多跟前公司不歡而散的求職者，認為非常難答，但其實回答這題只要把握原則，就能夠輕鬆過關不被扣分，錄取機會也會增加哦！

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一名網友在PTT貼文指出「我的上一份工作經歷只有三個月，我該如何跟面試的人資解釋我上一份工作離職的原因？如果他問上份工作為何做這麼短時間，我坦白說是因為一直被罵受不了才離職的，如果他跟我以前主管確認大概也會很慘，應該要怎麼回答？」

▲原PO最近去面試工作，豈料面試到一半竟然被說「可以走了」，讓她很傻眼，貼文一出，網友反讚「要慶幸」。（示意圖／取自unsplash）
▲最近不少人準備年後轉職，到時候接受公司人資面試時，總會被問到「為何上份工作做不久」。（示意圖／取自unsplash）
貼文一出，不少網友紛紛回應「經歷反正不能謊報就是了」、「回答三個月內學習到的東西啊」、「如果能夠把三個月的經驗包裝成探索、學習的過程，到這份工作確立目標的話，不會變成扣分項目啊」、「這問題其實就考驗你的表達經驗能力，捏造反正是沒有意義的，不提同事主管相處不睦，就從探索工作面走起」。

事實上，104人力銀行過去也曾經探討過該題目，對於公司的面試官來說，如果一個求職者每1至2年就換一個工作，甚至待過很多產業，那其實是真的會扣分的，104人力銀行資深人資Christine也坦言「看履歷會看到很多人已經30歲了，每份工作都只做一年多，其實我是不敢找來面談的，我會覺得他看起來好像在找方向，不確定自己要什麼。」反倒是4至5年沒換過工作的人，在面試上相對更有優勢。

▲一名25歲網友發文抱怨，他在面試時，速食店店經理透露比起年輕人，總公司更希望錄取中高齡者。（示意圖／翻攝自Pexels）
▲人資坦言如果經常性1至2年就換工作，這對面試來說相當的扣分。（示意圖／翻攝自Pexels）
那麼當面試官問到「上份工作為何做不久」時，應該怎麼回答呢？人資Christine也表示，應該先思考每份工作的關聯性，並且問自己「在過去那份工作學到什麼？從這份工作到下份工作的目的是什麼？」整理之後再面試時回答，這有助於讓面試官清楚你的思考脈絡，同時知道你是有備而來，這會讓你的硬傷工作經歷較短比較不會被扣分。

至於以現在的職場環境，怎麼樣的任職時間相對合適？資深人資也建議，如果你是還沒出社會的新鮮人，建議學生時期一定要去實習或者打工，因為在這過程中就能摸索自己是否喜歡這份工作；而如C Channel執行長Allen張倫維則表示，35歲前建議以2至3年換工作為基礎，較不建議低於2年內就換工作；35歲之後則是5年為一個週期最佳！

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