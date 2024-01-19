華航素食餐變烏龍！空姐發文「氣到4點睡不著」　員工集體喊提告

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在事情風向翻轉之後，一名讓餐給中國阿姨的空服員也在社群上發文，表示自己相當生氣，氣到凌晨4點都還久久不能入睡，還原當時情況，指當時坐前方的外籍旅客沒訂到素食餐，她和同事協助找素食餐點，隨後發現同事正與後方女乘客確認，她也沒訂到素食餐，客人也說她不用餐，但組員擔心客人飛那麼久肚子餓，因此還是先提供沙拉、水果和兩顆麵包，並告知會再找找其他素食食物，客人也同意。
隨後該位爆料者就點了點空服員，然後把手機遞過去，裡面內容是「可以麻煩您解釋一下為什麼一樣是訂素食餐，前面一排老外有餐點，而我旁邊的太太卻沒餐點？是不是有什麼差別待遇呢？」空服員也急忙解釋「先生，別誤會，我們沒有差別待遇，因為今天素食餐點真的不夠，我自己的餐點也都讓出來了」，結果該名乘客則一臉「我只是希望你們不要有差別待遇」。
空服員無奈的說，車子拉回廚房，經理也準備好商務艙沙拉及水果，要我們再去詢問客人要不要吃，後續我們也有跟阿姨說「我們有準備水果及沙拉請阿姨吃，阿姨從頭到尾都很客氣，他也只拿了沙拉，他說這樣就好了」甚至到北京時，阿姨也有跟我說再見，我也是微笑說旅途愉快，結果回程才剛落地，就聽到後面說出大事了的。
空服員表示「手機打開，訊息像雪片般飛來那麼多，然後然後然後我就醒了，一直到凌晨4點，還氣到睡不著，覺得到底哪裡差別待遇崇洋媚外和歧視？從頭到尾都不是那位乘客寫的那樣，把自己塑造成正義哥，因為有他的正義，所以阿姨才有商務艙沙拉及水果，怎麼都沒寫我同事跟阿姨說的那些話，放了火還不打算收拾，還關閉留言」。
「正義魔人態度在哪裡！請向我和我同事以及盡心盡力準備素食給旅客的座艙長一個道歉 ！」而不少華航員工也支持當事空服員提告，不過目前該爆料者的臉書以及相關社群都已經關閉。華航也表示，將不再針對素食餐事件做出回應。