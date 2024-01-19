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華航素食餐變烏龍！空姐發文「氣到4點睡不著」　員工集體喊提告

▲華航日前遭到爆料在飛機上配「素食餐」差別待遇，不過隨後華航調查發現是烏龍爆料，兩位乘客根本都沒訂到餐點。（示意圖非當事餐點/華航提供）
▲華航日前遭到爆料在飛機上配「素食餐」差別待遇，不過隨後華航調查發現是烏龍爆料，兩位乘客根本都沒訂到餐點。（示意圖非當事餐點/華航提供）

記者張嘉哲/綜合報導

華航日前遭到爆料在飛機上配「素食餐」差別待遇，一位乘客爆料華航給了外國籍乘客精緻商務餐享用，但對中國阿姨只給2樣小菜以及1個麵包，事後華航調查發現，這兩位乘客其實都沒有訂到特別餐，其餐點都是組員讓出，爆料瞬間變成烏龍事件。對此，當初讓餐給乘客的華航空服員也出面，表示自己當時看到文章，氣到凌晨4點睡不著，要求爆料的乘客出面道歉。不過目前該爆料者的臉書以及相關社群都已經關閉。

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日前一名乘客在臉書上發文，指出華航空姐在接獲外國人以及中國阿姨沒有拿到素食餐後，給了外國乘客精緻的商務餐，而坐在他旁邊的中國阿姨卻是拿到2樣小菜加上1塊麵包，讓他認為是差別待遇，事後爆料乘客也在IG表示「要寄客訴信到華航」。不過後來這個說法被華航澄清，表示兩位乘客根本沒有訂到餐點，導致飛機上備餐不足，機上組員已經讓出自己的餐點，釋出最大誠意解決。

▲搭中華航空經濟艙也吃得到米其林三星，經濟艙可提供頤宮主廚精選蔥薑滑雞煲飯。（圖／華航提供）
▲華航近日被乘客爆料分配飛機餐有差別待遇，隨後華航調查發現是烏龍爆料，風向瞬間大逆轉。（圖／華航提供）
在事情風向翻轉之後，一名讓餐給中國阿姨的空服員也在社群上發文，表示自己相當生氣，氣到凌晨4點都還久久不能入睡，還原當時情況，指當時坐前方的外籍旅客沒訂到素食餐，她和同事協助找素食餐點，隨後發現同事正與後方女乘客確認，她也沒訂到素食餐，客人也說她不用餐，但組員擔心客人飛那麼久肚子餓，因此還是先提供沙拉、水果和兩顆麵包，並告知會再找找其他素食食物，客人也同意。

隨後該位爆料者就點了點空服員，然後把手機遞過去，裡面內容是「可以麻煩您解釋一下為什麼一樣是訂素食餐，前面一排老外有餐點，而我旁邊的太太卻沒餐點？是不是有什麼差別待遇呢？」空服員也急忙解釋「先生，別誤會，我們沒有差別待遇，因為今天素食餐點真的不夠，我自己的餐點也都讓出來了」，結果該名乘客則一臉「我只是希望你們不要有差別待遇」。

▲台灣米其林三星餐廳頤宮與華航聯手推機上餐，經濟艙也嘗得到主菜「薑蔥滑雞煲飯」。（圖／頤宮提供）
▲華航空姐表示，自己將自己的餐點讓出來給阿姨吃，飛機上因餐點不夠，他們也有準備水果及沙拉請阿姨吃，阿姨相當客氣的也說不用。（圖／華航提供）
空服員無奈的說，車子拉回廚房，經理也準備好商務艙沙拉及水果，要我們再去詢問客人要不要吃，後續我們也有跟阿姨說「我們有準備水果及沙拉請阿姨吃，阿姨從頭到尾都很客氣，他也只拿了沙拉，他說這樣就好了」甚至到北京時，阿姨也有跟我說再見，我也是微笑說旅途愉快，結果回程才剛落地，就聽到後面說出大事了的。

空服員表示「手機打開，訊息像雪片般飛來那麼多，然後然後然後我就醒了，一直到凌晨4點，還氣到睡不著，覺得到底哪裡差別待遇崇洋媚外和歧視？從頭到尾都不是那位乘客寫的那樣，把自己塑造成正義哥，因為有他的正義，所以阿姨才有商務艙沙拉及水果，怎麼都沒寫我同事跟阿姨說的那些話，放了火還不打算收拾，還關閉留言」。

「正義魔人態度在哪裡！請向我和我同事以及盡心盡力準備素食給旅客的座艙長一個道歉 ！」而不少華航員工也支持當事空服員提告，不過目前該爆料者的臉書以及相關社群都已經關閉。華航也表示，將不再針對素食餐事件做出回應。

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