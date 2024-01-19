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龍俊亨、泫雅放閃疑認愛！粉絲挖出「小野馬愛情結構」：太神奇了

▲泫雅、龍俊亨日前共同發出在沙灘牽手散步的照片，疑似官宣認愛，震驚韓飯圈。（圖/泫雅、龍俊亨IG）
▲泫雅、龍俊亨日前共同發出在沙灘牽手散步的照片，疑似官宣認愛，震驚韓飯圈。（圖/泫雅、龍俊亨IG）

記者張嘉哲/綜合報導

韓國有「性感小野馬」之稱的金泫雅，18日晚間突然在IG更新與一名男子牽手漫步沙灘的照片，結果標記的對象讓粉絲全部嚇壞，竟是前HIGHLIGHT成員龍俊亨，同時也是14年前經典歌曲《Change》的組合，而龍俊亨也同時發布同張照片，雙方疑似官宣認愛，轟動整個韓飯圈。而消息曝光之後，也有粉絲找出泫雅的「小野馬愛情結構」，紛紛笑稱「泫雅是不是這輩子走不出Cube了，真的太神奇」。

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泫雅以及龍俊亨日前同時在IG發上兩個人在沙灘上牽手的照片，當時有粉絲留言祝福他們幸福，泫雅也針對該留言按讚，認為這已經是官宣認愛，但也有人不排除是在為新作品預熱。而根據韓媒報導，泫雅方面無法取得聯繫，而龍俊亨個人所設立的BLACK MADE娛樂則回應「確認中」。

▲泫雅放上牽手男性的背影照，並大方標註龍俊亨帳號，疑似宣布交往。（圖／泫雅IG）
▲泫雅放上牽手男性的背影照，並大方標註龍俊亨帳號，疑似宣布交往。（圖／泫雅IG）
然而就有粉絲發現，泫雅的戀愛版圖相當的一致，過去她曾經是Cube娛樂旗下的女團4minute成員，而她曾經跟小2歲同門師弟Dawn愛情長跑7年，現在又跟龍俊亨疑似認愛，過去也都是同門，甚至以前跟張賢勝組成的限定團體Trouble Maker，同樣曾經所屬Cube娛樂，而張賢勝跟龍俊亨都曾待過BEAST這個團體，甚至Trouble Maker的名稱還是龍俊亨提議取名，幾人之間的關係妙不可言。

相信二代韓團粉絲都忘不了2011年的經典組合「Trouble Maker」，當時候泫雅跟張賢勝推出《Trouble Maker》、《NOW》等曲目，不少人都認為他們倆彼此太有火花，甚至在某次表演上還大膽接吻，雖然經紀公司當時稱只是借位，但還是引起巨大討論，認為兩人肯定有在一起，大嗑這對CP。

▲泫雅曾經跟同屬Cube娛樂的張賢勝組成限定團「Trouble Maker」，而張賢勝也曾經是龍俊亨的隊友。（圖/YT@MBCKPOP）
▲泫雅曾經跟同屬Cube娛樂的張賢勝組成限定團「Trouble Maker」，而張賢勝也曾經是龍俊亨BEAST的隊友。（圖/YT@MBCKPOP）
後來泫雅公開與小2歲同門師弟Dawn的戀情，兩人愛情長跑7年結束感情，雖一度傳出復合的消息，不過卻無疾而終，但兩人也留下了經典歌曲《Ping Pong》；直至龍俊亨的認愛，兩人往前推又是經典歌曲《Change》的合作搭擋，總結來說，泫雅的人生被稱為「Cube版換乘戀愛」，而其不論是傳出緋聞對象或者是真正交往的人，類型都是大同小異，而且還都是歌曲的CP組合。

不少粉絲紛紛表示「OMG！泫雅真的走不出Cube哈哈哈哈」、「都2024年了，還能讓Trouble Maker的CP粉再崩潰一次，真的太神奇了」、「我堅信，泫雅的戀愛版圖就是Cube圈」、「太神奇了，龍俊亨跟張賢勝以前是隊友，然後跟Dawn都是待過Cube，小野馬的愛情版圖好明確」、「看到龍俊亨的官宣，我堅信泫雅跟張賢勝在一起過！類型都太相似了」、「泫雅喜歡的類型真的都蠻一致的，但一定要待過Cube嗎哈哈哈哈」。

▲泫雅宣布與交往7年的男友DAWN（金曉鐘）分手，不過兩人10月才一起來台表演，當時泫雅在台上還主動向DAWN索吻，完全看不出感情生變。（圖／翻攝自泫雅IG）
▲泫雅過去跟DAWN（金曉鐘）愛情長跑7年，兩人也都曾經待過Cube娛樂。（圖／翻攝自泫雅IG）

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