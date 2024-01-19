龍俊亨、泫雅放閃疑認愛！粉絲挖出「小野馬愛情結構」：太神奇了

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然而就有粉絲發現，泫雅的戀愛版圖相當的一致，過去她曾經是Cube娛樂旗下的女團4minute成員，而她曾經跟小2歲同門師弟Dawn愛情長跑7年，現在又跟龍俊亨疑似認愛，過去也都是同門，甚至以前跟張賢勝組成的限定團體Trouble Maker，同樣曾經所屬Cube娛樂，而張賢勝跟龍俊亨都曾待過BEAST這個團體，甚至Trouble Maker的名稱還是龍俊亨提議取名，幾人之間的關係妙不可言。
相信二代韓團粉絲都忘不了2011年的經典組合「Trouble Maker」，當時候泫雅跟張賢勝推出《Trouble Maker》、《NOW》等曲目，不少人都認為他們倆彼此太有火花，甚至在某次表演上還大膽接吻，雖然經紀公司當時稱只是借位，但還是引起巨大討論，認為兩人肯定有在一起，大嗑這對CP。
後來泫雅公開與小2歲同門師弟Dawn的戀情，兩人愛情長跑7年結束感情，雖一度傳出復合的消息，不過卻無疾而終，但兩人也留下了經典歌曲《Ping Pong》；直至龍俊亨的認愛，兩人往前推又是經典歌曲《Change》的合作搭擋，總結來說，泫雅的人生被稱為「Cube版換乘戀愛」，而其不論是傳出緋聞對象或者是真正交往的人，類型都是大同小異，而且還都是歌曲的CP組合。
不少粉絲紛紛表示「OMG！泫雅真的走不出Cube哈哈哈哈」、「都2024年了，還能讓Trouble Maker的CP粉再崩潰一次，真的太神奇了」、「我堅信，泫雅的戀愛版圖就是Cube圈」、「太神奇了，龍俊亨跟張賢勝以前是隊友，然後跟Dawn都是待過Cube，小野馬的愛情版圖好明確」、「看到龍俊亨的官宣，我堅信泫雅跟張賢勝在一起過！類型都太相似了」、「泫雅喜歡的類型真的都蠻一致的，但一定要待過Cube嗎哈哈哈哈」。