牧場貨車賣「人道雞蛋」！眾霧煞煞：有符合勞雞法嗎 內行揭真相
台灣人相當喜歡吃雞蛋，每人每年平均要吃掉355顆，愛吃蛋的程度可以說是世界上數一數二。然而一般我們買蛋都會知道有所謂的洗選蛋、土雞蛋等等類型，但你有吃過「人道雞蛋」嗎？近日就有網友分享自己在路上遇到一台牧場的貨車，其主打販售的是「人道雞蛋」，讓他非常好奇這款雞蛋的由來，貼文引起廣大迴響。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「最近看到有牧場貨車上面廣告寫著主打『人道雞蛋』，有人知道這種雞蛋是有什麼差別嗎？人道代表的是品種還是什麼意思？」貼文一出，不少網友紛紛回應「你問我，我母雞抖啊」、「是有多人道，難道有符合勞雞法嗎？XD」、「會不會生完蛋還有產假45天之類的哈哈哈哈」、「還真的是第一次看到人道雞蛋耶，有人吃過可以分享嗎？」
而也有蛋農出面表示「人道雞蛋的人道其實指的是養殖方式喔！跟傳統的養雞蛋農相比的話，人道飼養的雞隻不會關在籠子裡面，會讓雞可以跑來跑去，就像放山雞一樣，不會讓雞隻感到壓迫、恐懼，這樣生下來的蛋也會比較健康。」
事實上，人道飼養的養殖方法，還是要看生物成長的特性而定，以蛋雞飼養為例，全球目前認可的人道飼養蛋雞模式有三種，分別為放牧、平飼以及豐富化籠飼，但其共同條件就是，每隻雞隻的活動空間都必須大於750平方公分，而每平方公尺的活動雞隻不得超過10隻等，人道飼養在飼養環境方面，必須提供充足空間跟棲架，並且適度的空調以及有遮陰的戶外活動空間，讓雞隻可以更安心的活動。
不過在台灣，人道飼養其實還尚未非常盛行，有些農民從未嘗試過人道飼養，通常也不敢輕易的嘗試，其實原因還是要因應「市場需求」，如果說市面上消費者對於白肉雞、土雞的需求量仍然佔大多數，那麼支持雞農實行人道飼養的動力也會因而減少許多，未來台灣人道飼養的理念能否進一步落實，讓動物獲得更好的成長空間，還有待觀察。