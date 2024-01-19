愛莉莎莎誇張事蹟+1！拿道歉片報名走鐘獎 「獎項曝光」全場傻眼
百萬網紅愛莉莎莎日前表態挺柯文哲，又在大選結束後在IG上發文質疑作票，引發以視網膜為首的YouTuber批評。曾任台北市議員的網紅呱吉（邱威傑），也在昨（18）日直播中爆出「走鐘獎內幕」，更感慨表示：「只要有流量的事情，她（愛莉莎莎）真的什麼都敢做」。
記者潘毅／綜合報導
呱吉在昨（18）晚的直播節目中聊到愛莉莎莎近期惹出的爭議，便回想起在第3屆走鐘獎舉辦時，愛莉莎莎正好深陷肝膽排石之爭議，當時她也拍攝拍攝一部向大眾道歉的影片，沒想到，她竟將該影片報名走鐘獎項目中的『最佳演技獎』，工作人員收到後馬上詢問呱吉，「欸！愛莉莎莎拿道歉影片來投最佳演技獎，這可以嗎？」當下呱吉則指示「她敢投就讓她用啊」，但內心仍不禁驚嘆：「很敢！只要有流量的事情，她（愛莉莎莎）真的什麼都敢做」。
此外，愛莉莎莎先前曾發出一張與柯文哲的合照，並在上面打上「除了我家人之外，我最愛的男人就是阿北」。這卻讓呱吉感到噁心：「什麼『我家人以外最愛的就是阿北』，敢這樣講的人，要嘛就他是智障，要不然的話他就是個大騙子，我不認為這世界上有任何一個政治人物可以讓你跟家人一樣愛，太扯了，我看到那句話的時候我都要吐了。」
節目片段立刻引發瘋傳，不少網友也十分感嘆：「網紅真的毫無下限了」、「雖然本來就覺得她不可能真的認錯，沒想到還誇張到去投『最佳演技』」、「這幾年網紅搞出的亂象，就是被寵壞的，做怎樣誇張的行為都有死忠粉絲力挺」。