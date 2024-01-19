轟科目三比賽遭圍剿！金曲歌手曾瑋中被酸過氣 神回覆：我紅過嗎
台北寧夏夜市25日將舉辦大陸抖音神曲「科目三舞蹈競賽」，20組參賽人數一開放報名旋即額滿，不過也有部分輿論批評是「舞統台灣」，2020年入圍金曲獎台語歌王、排灣族創作歌手曾瑋中連兩天痛批科目三比賽，網友湧入他的粉專圍剿，狠酸曾瑋中過氣，本人回擊：「我有紅過嗎？」
記者楊穎軒／綜合報導
曾瑋中16日在寧夏夜市科目三競賽貼文下留言：「敗壞風氣！」網友反譏：「可憐！可是你也滿過氣的！」曾瑋中親自回覆：「我有紅過嗎？我什麼沒有，講話最實際。」他昨（18）日在臉書分享2年前和舞蹈老師嘻小瓜合作的歌曲〈莫烏白講〉，遭酸民稱是「傷風敗俗的靡靡之音」，曾瑋中說：「裡面哪一句你不喜歡，說來我參考一下，下一張我一定不會改進！」
寧夏夜市觀光協會昨天再度回應科目三比賽爭議，針對「在不對時間辦此活動」誠摯道歉，也有注意到網友意見，強調該活動原意是想透過音樂、舞蹈、美食，以健康、趣味方式吸引年輕人目光，拉近彼此距離，先前就曾結合時事辦過多場舞蹈比賽及表演，也有使用日本、韓國與台灣的熱門曲目，且每年會與大稻埕戲苑舉辦歌仔戲結合夜市小吃的活動。
協會表示，科目三舞蹈競賽仍會照常舉辦，也將另外籌劃以王彩樺歌曲〈保庇〉為主的活動，來宣傳台灣在地廟口文化，盼與外界一起努力，讓世界看到台灣的好，對於近期造成困擾，再次表達最高歉意。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁 想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道