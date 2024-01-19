台北最強景點大翻盤！「冠軍擠進826萬人」　松山文創園區輸給它

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然而值得注意的是，「國父紀念館」今年算是異軍突起，因為在2023年2月舉辦台灣燈會，結果單月就湧入633萬餘名遊客朝聖，驚人的遊客數一舉奪下前11月全台最強景點封號，也讓熱門景點松山文創園區屈居台北市景點第二的位置，不過也因為舉辦台灣燈會的關係，加上疫情更為趨緩，國父紀念館2023年每個月的觀光人潮，明顯跟2022同期相比都成長不少。
不過攤開2022的數據來看，台北市最強景點就是松山文創園區，整年度累積533萬餘人，結果2023年才11月就累積719萬人次，漲幅也非常驚人，由於國父紀念館以及松山文創園區距離相近，多少都有因為台灣燈會互惠影響到。如今大巨蛋已經啟用，未來如果大巨蛋「遠東SOGO CITY」正式開幕的話，加上誠品松菸店將接棒24小時書店模式，相信松山文創園區今年觀光人潮可以再創高峰。
事實上，國父紀念館位於台北市信義區仁愛路、忠孝東路四段和光復南路之間，鄰近台北101、信義商圈，現在更有大巨蛋商圈優勢，是1964年第二次世界大戰後，為紀念國父孫中山先生開始籌建的館樓。國父紀念館佔地廣闊，本體建築以中國唐朝宮殿式為風格，館內有眾多藝術畫廊、視聽室以及著名的大會堂，是國內最大型的國家級表演場地，常常三金典禮都會選擇在此舉辦，非常具有代表性的台北地標。
仔細看國父紀念館的Google評價，斬獲4.5顆星的高分，贏過許多老字號的景點，不少遊客到此都紛紛表示「超適合散步的地方！腹地廣大交通又方便，鄰近信義商圈很方便」、「假日蠻多人的，還好空間大，適合帶小孩走走晃晃，表演看展都很優質」、「到大會廳看舞台劇，結束後逛逛館內真的好棒的地方，又鄰近眾多商圈，很推薦的景點」、「搭配跟松山文創園區一起玩，真的非常的讚！」下回來台北逛膩西門町的話，不如來一睹全台灣、台北市最強景點的風采哦！