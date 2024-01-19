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台北最強景點大翻盤！「冠軍擠進826萬人」　松山文創園區輸給它

▲說到台北市熱門景點，不少人都會想到松山文創園區，不過2023年，松山文創園區僅排行第二，輸給異軍突起的黑馬！（圖/台北旅遊網）
▲說到台北市熱門景點，不少人都會想到松山文創園區，不過2023年，松山文創園區僅排行第二，輸給異軍突起的黑馬！（圖/台北旅遊網）

記者張嘉哲/綜合報導

台北市最強景點大翻盤！台灣各縣市觀光都有其特色，說到北台灣，當然就不能錯過外國人必訪的台北市，不僅捷運系統方便，也是台灣的首都核心處。而說到台北市景點，許多人應該都會聯想到101景觀、饒河夜市、松山文創園區等。而根據觀光署最新統計，台北市現在最強景點是「國父紀念館」，2023年前11月湧入826萬餘人造訪，而松山文創園區人潮則也不輸太多，排在第二名的位置。

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根據觀光署日前最新公布2023年前11月人潮統計當中，台北市現在最強景點是「國父紀念館」，2023年前11月湧入826萬餘人到此造訪；第二名則是「松山文創園區」，累積719萬餘人次朝聖；接續第三名至第五名則是「陽明公園（349萬人次）、華山1914文化創意產業園區（281萬人次）、台北市立動物園（271萬人次）」。

▲國父紀念館在2023年舉辦台灣燈會，成為台北市最強景點，觀光人潮贏過松山文創園區。（圖/旅遊王官網）
▲國父紀念館在2023年舉辦台灣燈會，成為台北市最強景點，觀光人潮贏過松山文創園區。（圖/旅遊王官網）
然而值得注意的是，「國父紀念館」今年算是異軍突起，因為在2023年2月舉辦台灣燈會，結果單月就湧入633萬餘名遊客朝聖，驚人的遊客數一舉奪下前11月全台最強景點封號，也讓熱門景點松山文創園區屈居台北市景點第二的位置，不過也因為舉辦台灣燈會的關係，加上疫情更為趨緩，國父紀念館2023年每個月的觀光人潮，明顯跟2022同期相比都成長不少。

不過攤開2022的數據來看，台北市最強景點就是松山文創園區，整年度累積533萬餘人，結果2023年才11月就累積719萬人次，漲幅也非常驚人，由於國父紀念館以及松山文創園區距離相近，多少都有因為台灣燈會互惠影響到。如今大巨蛋已經啟用，未來如果大巨蛋「遠東SOGO CITY」正式開幕的話，加上誠品松菸店將接棒24小時書店模式，相信松山文創園區今年觀光人潮可以再創高峰。

▲松山文創園區經常舉辦各式各樣的展覽，日前舉辦的CU角色扮演宇宙被爆有「秘密服務」，引起討論。（圖/Google評論）
▲松山文創園區經常舉辦各式各樣的展覽，距離國父紀念館也非常近，未來大巨蛋商圈成型之後，有助於觀光人潮再往上突破。（圖/Google評論）
事實上，國父紀念館位於台北市信義區仁愛路、忠孝東路四段和光復南路之間，鄰近台北101、信義商圈，現在更有大巨蛋商圈優勢，是1964年第二次世界大戰後，為紀念國父孫中山先生開始籌建的館樓。國父紀念館佔地廣闊，本體建築以中國唐朝宮殿式為風格，館內有眾多藝術畫廊、視聽室以及著名的大會堂，是國內最大型的國家級表演場地，常常三金典禮都會選擇在此舉辦，非常具有代表性的台北地標。

仔細看國父紀念館的Google評價，斬獲4.5顆星的高分，贏過許多老字號的景點，不少遊客到此都紛紛表示「超適合散步的地方！腹地廣大交通又方便，鄰近信義商圈很方便」、「假日蠻多人的，還好空間大，適合帶小孩走走晃晃，表演看展都很優質」、「到大會廳看舞台劇，結束後逛逛館內真的好棒的地方，又鄰近眾多商圈，很推薦的景點」、「搭配跟松山文創園區一起玩，真的非常的讚！」下回來台北逛膩西門町的話，不如來一睹全台灣、台北市最強景點的風采哦！

▲觀光署最新統計，全台354個景點中，今年1-8月最熱門的是台北市國父紀念館，旅客數突破760萬人次，連北港朝天宮都輸。（圖／NOWnews資料圖）
▲國父紀念館占地廣大，鄰近台北101、信義商圈，現在更有大巨蛋商圈優勢，是不少人假日休息的好去處。（圖／NOWnews資料圖）

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