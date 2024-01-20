最難買福袋「不是7-11行李箱」！婆媽改瘋這間　開賣9分鐘就完售

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消息曝光後，不少人紛紛在臉書社團「7-11/全家各超商新品分享區」貼文指出「全聯最難搶的福袋來了，今年有收納購物車！蓄勢待發大年初一殺去買了」、「購物袋超可愛的！全聯有跟上收納購物車的熱潮耶，不過數量都好少，應該跟7-11的行李箱一樣難買」。
貼文讓許多忠實顧客也回應「收納購物車一定超難搶的.....」、「全聯每年都好難買，除了300元的福袋之外，其他的沒有一早就去排隊都買不到」、「全聯去年行李箱難買到爆....今年購物車應該會搶到翻掉」、「全聯真的很難買，選錯家排隊基本上就買不到了」、「全聯都要現場排隊，排錯門市就幾乎沒機會了」、「自從搶不到7-11的之後都買全聯的，找對門市排隊就對了！」
事實上，像是7-11推出的福袋中，最熱門款項其實就是1699元的行李箱系列，每年一開賣幾乎都是馬上秒殺，反而低價便宜福袋的因為備貨庫存較多，因此更加的好買，不過7-11因為還有內行群組可以預購，因此不少人還是搶得到。但是全聯採取「現場排隊」的模式，在每年大年初一開賣，因此許多人都會夜排搶購，不過一但錯估門市的生意數量或者太晚前往，加上每間店進貨數量有限，很可能就會買不到，因此也被網友封為是「台灣最難搶的福袋」。
根據去年經驗，《NOWnews》記者也在大年初一前往大安延吉門市現場，當時候搶到頭香的一位姜先生就透露自己已經排隊10.5小時，就是為了鎖定去年販售的「萬國通路24吋細鋁框行李箱」，而該店也只有進貨4個，門市才剛開賣就立刻完售，全聯也表示「福袋開賣後，南部大概會在半小時內就賣完，北部民眾雖然起得比較晚，但大概中午前就可以完售，甚至有門市才開賣9分鐘就完售，可見其熱門程度」。
對於今年的全聯福袋，《NOWnews》也特別幫大家整理各個價位的福袋數量以及內容物，另外針對抽獎的次數也列出，如果真的要去購買全聯福袋的民眾，一定要鎖定好有把握的門市，以免錯過限量且一年一度才販售的全聯福袋哦！
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