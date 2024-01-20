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存款300萬！懷孕了該買房or租屋　小夫妻想買青埔千萬新房被勸退

▲中壢青埔因高鐵等生活機能趨完善，房價買氣熱絡，近年房價已站穩4字頭，去年6年曾創下預售屋單坪66.5萬元成交新高紀錄。（圖／台灣房屋提供）
▲中壢青埔因高鐵等生活機能趨完善，房價買氣熱絡，近年房價已站穩4字頭，去年6年曾創下預售屋單坪66.5萬元成交新高紀錄。（圖／台灣房屋提供）

記者徐銘穗/綜合報導

夫妻有300萬存款，該買房還是繼續租屋？一對年輕夫妻各自在台北、桃園工作，選在桃園高鐵特區（青埔）租屋，近期他們發現小生命悄悄到來，盤點存款有300萬，年收合計超過150萬元，猶豫該買房還是繼續租屋。不過，眾人一聽夫妻即將有小孩，又有意貸款30、40年在青埔買總價1500萬內房子，幾乎一面倒要他倆再想想。

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原PO猶豫說，目前有存款300萬元，因小生命報到，認真思考是否買房，因地緣需求，計畫在目前租屋的青埔買房，好奇問有小孩的網友，貸款30或40年，買1500萬以內的房會不會扛不住？還是繼續每個月花2萬元租屋。

▲佳娜平安生下女兒，祖雄懷抱前世情人，首張全家福曝光。（圖／翻攝自佳娜IG）
▲佳娜平安生下女兒，祖雄懷抱前世情人，首張全家福曝光。兩人先前也是因為有了女兒，而決定買房（圖／翻攝佳娜IG）
若300萬存款ALL IN貸款買總價1500萬房，採「本息攤還」，貸30年月還款3萬3000多元，貸40年則每月要還款4萬1000多元。

貼文引發討論，不少人聽到原PO即將升格父母都勸退，點出未來還有托嬰托育等開銷，要再精算一下。也有人建議把總價下修到1200萬內，壓力較小。也有人分享，夫妻倆年薪加起來250萬，只敢買1200萬內房，加150萬裝潢，不敢生小孩，提醒買房後續還有相關隱藏費用，要量力而為。

據《樂屋網》資料顯示，桃園高鐵特區生活圈（青埔）近年成交單價來到1坪46.04萬元，漲幅0.22%，預售屋最高成交單價為66.5萬元（威均青塘園），但10到20年中古屋，還是有機會找到單價30出頭萬元的物件。

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