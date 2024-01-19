薑母鴨店「只賣冬天」卻不會倒！行家戳破內幕 拉高翻桌率靠這招
入冬最冷寒流將在本週末影響台灣，濕冷的天氣也將一路持續到下週三，預期各大補湯店，也將迎來新一波進補商機。但一直以來，都有不少人會好奇「薑母鴨甚至火鍋店，都只開冬天，短短不到半年這樣能回本嗎？」對此專門分析市場品牌的網紅雪倫，也點破店家策略，同時公開拉高翻桌率的超神細節。
記者潘毅／綜合報導
「薑母鴨店只賣冬天卻不會倒？」團購主雪倫日前拍攝影片分析：「其實薑母鴨店，是一個台灣比較特殊的行業」，很多薑母鴨店一年只開5至8個月，卻還能生存的主因，第一點就是，它們的客單價通常都比較高，「四人一組的客人，能吃上兩三千元，都算正常」。
雪倫繼續補充，台灣人有進補概念，冬天很愛吃薑母鴨，且吃這頓客人很多都會配酒，店內也很常見到酒促小姐，藉此拉高了毛利，可能吃一頓薑母鴨4千元內，就有2千是酒錢。再加上薑母鴨店「桌椅都很矮，客人坐起來不舒服，隱約之中就讓翻桌率大增」。
雪倫還提到，薑母鴨店有明確的淡旺季，店家在旺季時，員工幾乎都沒什麼休假，淡季時就大休一波，部分店家會給6成薪，有些老闆還會給到全薪。
分析文曝光後，也立刻引發網友熱議：「毛利高、不用開發票、翻桌率高、客單價高，完全不知道怎麼輸」、「薑母鴨利潤很好」、「記得也有夏天賣冰，冬天薑母鴨的那種型態」、「薑母鴨店冬天超好賺阿！就算知道它們利潤很高我還是忍不住要去吃」。