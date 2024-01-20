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迎龍年！家樂福推獨家航海王龍年版年菜　年貨伴手禮福袋一應俱全

▲家樂福即日起至2月15日推出雙檔開賣，包含「龍來大團圓」年貨大街、「好禮龍底家」精選禮盒，上架高達3,000多支推薦新年商品。（圖／家樂福提供）
▲家樂福即日起至2月15日推出雙檔開賣，包含「龍來大團圓」年貨大街、「好禮龍底家」精選禮盒，上架高達3,000多支推薦新年商品。（圖／家樂福提供）

記者陳美嘉／高雄報導

新春年假即將到來，難得的團聚圍爐，民眾對年菜的要求更加講究，往年家樂福生鮮年菜商品常為顧客採買指標，在業績表現上更維持新春期間達10%以上的穩定成長，而其中年菜商品就佔了整體生鮮業績達20%以上，家樂福今年端出最強年菜陣容，上架多達200多支年菜商品。今(20)日特別在高雄家樂福鼎山店舉辦年菜試吃會，讓民眾搶先體驗精彩年菜。此外，各式年貨、伴手禮以及應景的福袋也都是好康滿滿。

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不僅年菜實戰上桌，迎來大勢龍年，家樂福年菜首攻強打獨家「航海王」龍年版系列IP授權年菜商品與獨家贈品，以航海王動漫角色繪製成龍年版造型，成為年菜新亮點，包含有佛跳牆、年菜組、黃金花膠雞湯火鍋組、南洋蝦醬鮮蝦鐵棍粉絲煲、井裡月甜湯等。

▲家樂福年菜首攻強打獨家「航海王」龍年版系列IP授權年菜商品與獨家贈品，以航海王動漫角色繪製成龍年版造型，成為年菜新亮點。（圖／家樂福提供）
▲家樂福年菜首攻強打獨家「航海王」龍年版系列IP授權年菜商品與獨家贈品，以航海王動漫角色繪製成龍年版造型，成為年菜新亮點。（圖／家樂福提供）
家樂福各式年貨及伴手禮也超好買，即日起至2月15日推出雙檔開賣，包含「龍來大團圓」年貨大街、「好禮龍底家」精選禮盒，上架高達3,000多支推薦新年商品，端出超過「7億元」優惠，包含連續達5週假日及除夕前量販/超市/線上購物/家速配滿千送百、指定商品會員紅利點數20倍送、指定十大分類年貨商品送現金券等，讓顧客怎麼買都划算。

為讓顧客買得盡興更快拿到滿千優惠，再加碼超過100多件熱銷商品，例如得意的一天國民優質調合油、萬歲牌綜合果、舒潔家用紙巾、曾蒙牛牛肉麵等，享買一送一優惠，超過百件二件省更多以及紅利點數10倍送。會員專屬活動期間25支熱銷商品可不限金額加價購，最低下殺到4.2折起。

家樂福2024「雙福袋」超有驚喜，「2024福氣龍來」將於大年初一2月10日上午10點全台量販/超市分店開賣(採排隊發送號碼牌)。維持去年相同198元售價，福袋內有總價值超過500元，包含零食、餅乾、飲料等隨機挑選商品，以及「刮刮卡」一張，有機會刮中最令人期待的福袋大獎，全台限量 12,000份福袋。今年刮刮卡玩法有別於以往，採取1卡2種玩法，家樂福端出總價值280萬旅遊玩樂大獎，不僅有出國行程，還有贊助環島住一年玩透透。

此外，為方便顧客搶購福袋，特別增加「家樂福線上購物」可於1月29日上午11點至中午12點區間，開始預先早鳥搶購(2,400份)福袋，每位家樂福會員帳號限購一份，線上購物售價288元，內有總價值500元商品以及家樂福家速配折扣碼一組(指定商品滿688元可現折168元，於家速配結帳輸入折扣碼即享折扣。預購完成後，將於大年初二2月11日上午10點至大年初五2月14日晚上21點期間，可至下單時所指定店別領取福袋。

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