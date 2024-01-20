娘家買的婚前新竹市收租房 婆婆要她5000元便宜租小叔：都自己人
一名人妻婚後住進老公婚前買的房子裡，未料被婆婆知道後娘家在婚前也買了間新竹房給她後，竟要她把那間房便宜租給小叔，「都自已人，房租5000元就好」，無奈上網求助，問該怎麼辦？過來人勸說千萬別點頭，「請神容易送神難，別到時連5000租金都收不到」。
記者徐銘穗/綜合報導
原PO在匿名公社發文，抱怨婆婆要她把婚前娘家買給她的房子， 便宜租給小叔。她雖未公開該物件房型，但新竹市東區10坪下套房租金行情在1萬5000元上下，熱門地段、全套家電裝潢等物件，租金更是上看2萬元；30坪2至3房住家，租金則在3萬5000元至4萬2000元間。
就算原PO房子是10坪下套房，行情1萬5000元，月租5000元比半價還低，相當打6.6折，對比目前營運中社會住宅租金，與周邊租金行情相較大致在8折以下，「自己人租金」折扣超大。
貼文引發討論，網友幾乎一面倒勸退，直言千萬不要答應婆婆的要求，因為租給自己人是最難收租金的，接下來可能會出現「自己人還收錢」，整個套路都安排好了，讓原PO最後連5000元租金都收不到。過來人建議，直接跟婆婆說房子已經被娘家租出去了，更狠的乾脆直接說那間是凶宅，斷絕婆婆的念想。