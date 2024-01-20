放寒假了！高中生藏壽司「瘋狂反應」全都錄 眾驚：以為是動物園
今（20）天是台北市高中生以外、全台高中及國中小寒假的第一天，而學生們對寒假到來的真實反應也被公開了！來自5校、10多名互相不認識的高中生，昨（19）結業式後不約而同到連鎖藏壽司慶祝，彼此為對方歡呼慶祝，影片被轉載到Dcard討論，網友驚訝：「以為是動物園！」還有自稱在現場的網友留言說：「超級吵，完全沒辦法好好享受吃飯！」不過，當事學生之一出面道歉了。
記者徐銘穗/綜合報導
一名網友昨將一群高中生在藏壽司歡呼慶祝放寒假的影片，從threads轉載到Dcard上，評論寫道：「真的很不尊重員工和其他客人，都幾歲了還在餐廳大吼大叫，超級沒素質，辛苦這間藏壽司的員工了。」但也有人認為是高中回憶，無傷大雅。
從threads原PO的敘述來看，在場有5個學校的學生在用餐，一群人疑似見到後方有其他學生在歡呼，也跟著拍手吼叫，甚至拿起手機拍照錄影，「互相不認識，在幫對方歡呼」。
貼文引發討論，現場當事學生之一的學生也跑來留言，說明「當時是隔壁桌XX的開始歡呼，所以全場開始跟著歡呼，而後我朋友拿手機出來錄影才有這一幕。」學生表示，在店員阻止後，他們就沒有再吵了，也致歉說：「我們真的很抱歉，其實當時串文我們也有道歉。」