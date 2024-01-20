誠品松菸今起試營運！24小時書店首波優惠：免費手搖飲、紀念光卡
「誠品生活松菸」接手成為24小時書店後，店內重新改裝、規劃，今（20）日起正式試營運，除了有營業到夜間12點的eslite café誠品咖啡廳進駐，歡慶開幕，誠品松菸將自1月26日起連3天舉辦會員活動，除了有30位歌手接力演出外，1月27日起松菸夜書店時段消費不限金額即可獲得「限量紀念光卡」，1月27日限定會員消費不限金額，送天仁茗茶喫茶趣「913茶王」一杯。
記者鍾怡婷/綜合報導
「誠品生活松菸」，全新24小時書店1/20(六)起試營運，長達100米大面積落地窗景串連書區、兒童書店、café共逾200席座位，還有可俯瞰廣場的大型露天陽台，全天候款待全球讀者旅人，在天光雲影中沉浸於書香與咖啡香；書量擴大3倍與敦南書店相當。歡慶試營運。1月26日起連3天松菸全店策畫逾50場藝文活動，涵蓋音樂表演、主題講座、Live Podcast、創意市集、微醺餐酒等。
誠品書店也特別以「遇見晨光、星光、靈光」為主軸，精選文豪梭羅、詩人泰戈爾、哲學家班雅明名言策畫限量紀念光卡，1月27日起誠品會員於松菸夜書店時段（晚間22:00至早上10:00）消費不限金額即可獲得。
1月27日還有會員一日限定的送手搖飲活動，誠品會員當日消費不限金額即贈天仁茗茶喫茶趣「913茶王」乙杯；松菸B1F「成真咖啡ComeTrue CAFE」微醺之夜Party也邀請「三隻猴子威士忌（Monkey Shoulder）」知名調酒師限時駐點，點購任一主餐即可獲得冠軍調酒乙杯。
26日起至28週末慶活動期間，誠品生活松菸全店當日累計滿5,000元送1,000元電子券；憑當日單筆消費800元以上發票，即可獲得抽獎機會乙次（每位會員每日限乙次），指定時段（晚間18:00至清晨6:00）再加碼雙倍抽獎券，有機會抽中星宇航空商務／經濟艙機票！
1月27日起至28日週六日下午13:00至深夜，松菸1F文創走廊「睏袂去市集」匯集香氛、羊毛氈手作、療癒占卜等趣味體驗熱鬧開張！「樂來樂好聽」音樂會特別邀請金曲歌王HUSH、曾獲多項國際阿卡貝拉演唱大獎的「尋人啟事」等近30位歌手接力演出。誠品松菸24小時書店試營運！店內除了增加藏書量外，還有落地窗可以合影101、夜間咖啡廳等，6大改裝特色、亮點一次看。
此外，微風集團商場將首度走出雙北市！2024年即將在基隆市展開全新的購物商場計畫「微風東岸」，預計農曆年後接手進駐，這也是微風集團首度擴展至台北以外的地區，新商場臨近基隆夜市，未來地下四層樓仍保留基隆東岸地下停車場，一至四樓則將有連鎖餐廳與時尚品牌進駐。